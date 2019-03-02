FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1600

Yeni yorum
 
stranger :
Orada çok denemelisin, bant, seviye 2 + çevrimiçi OI'yi değiştir.

bant ve seviye2 - evet, buna ihtiyacınız var.

OI'de değişiklik - hayır. İşe yaramaz şey.

 
Daniil Stolnikov :
özellikle veriminin testere dişi eğrisinden memnun. En ilginç olanı, dişin sonu her zaman başlangıcından daha yüksektir))

Burada oturuyorsun, aptalları sayıyorsun, sakalını kaşııyorsun. Ve sonra robotu aptalca becerdim ve fiyatın nereye gittiği umrumda değil
Ben yaşlıyım, sadece yaşlı değilim, ben süperstarım ve bu botun sonunun ne olacağını biliyorum
 
lactone :

bant ve seviye2 - evet, buna ihtiyacınız var.

OI'de değişiklik - hayır. İşe yaramaz şey.

Yani pozisyon açma-kapama işe yaramaz bir şey mi?

Yani Cuma günü fiyat 1.58'e ulaştığında, bir adamın TP ile 1.5629'da nasıl satış açtığını gördüm, bir şekilde benim için gereksiz değildi)

 
stranger :
Ben yaşlıyım, sadece yaşlı değilim - ben bir süperstarım ve bu robotun nasıl biteceğini biliyorum
ve genç-a-botun sonunun ne olduğunu bilmiyorum
[Silindi]  

http://www.youtube.com/watch?v=w9YrfxLiqyQ&amp;list=PLAuAL-wYjlRIh6H_UVtcSGyJv4qK3-6as&index=4

böyle bir şey =)))

Team BS - 1.2.3.
Team BS - 1.2.3.
  • 2014.09.05
  • www.youtube.com
Music video by Team BS performing 1.2.3.. (C) 2014 SME France
 
stranger :

Yani pozisyon açma-kapama işe yaramaz bir şey mi?

Yani Cuma günü fiyat 1.58'e ulaştığında, bir adamın TP ile 1.5629'da nasıl satış açtığını gördüm, bir şekilde benim için gereksiz değildi)

anlaşmanın açılışını gördün mü?

bu nasıl?

 
vaz :
Her zaman her iki şekilde de ticaret yapın. Böyle bir ticaretin özü nedir? Bir yönde, her zaman bir kayıp vardır. Bir çift başka bir tane alabilir ve geri dönüşü sakince bekleyebilirsiniz.

yanılıyorsunuz... bu konu defalarca gündeme getirildi... güvenli bir dizi poz için kalıcı bir kayıp...

Sonra bak... :-)))

 
stranger :

Yani pozisyon açma-kapama işe yaramaz bir şey mi?

Cuma günü fiyat 1.58'e ulaştığında, bir adamın TP ile 1.5629'dan nasıl satış açtığını gördüm, bir şekilde benim için gereksiz değildi)

Cnfhsq/// eski merhaba...

Yavaşladım... Gerçek çalışmanın dört pozu setinden dolayı oyunu bıraktım.... ama market boştu... Bir an gibi bir şey görüyorum.

Ulaşabildiğimi, yakalıyorum .... dikkatlice ... Doların yükseldiğini hissediyorum

 
lactone :

anlaşmanın açılışını gördün mü?

bu nasıl?

Daha sonra kişisel olarak açıklayacağım.

zoritch :

Cnfhsq/// eski merhaba...

Yavaşladım... Gerçek çalışmanın dört pozu setinden dolayı oyunu bıraktım.... ama market boştu... Bir an gibi bir şey görüyorum.

Ulaşabildiğimi, yakalıyorum .... dikkatlice ... Doların yükseldiğini hissediyorum

Evet, istediğiniz gibi yapın)

[Silindi]  
https://www.mql5.com/en/signals/106993 Robotlaşmaya çalışılıyor...
Торговые сигналы для MetaTrader 4: ProbaDemo
Торговые сигналы для MetaTrader 4: ProbaDemo
  • Roman Busarov
  • www.mql5.com
Торговый Сигнал ProbaDemo для MetaTrader 4: копирование сделок, мониторинг счета, автоматическое исполнение сигналов и социальный трейдинг
1...159315941595159615971598159916001601160216031604160516061607...2119
Yeni yorum