FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1600
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Orada çok denemelisin, bant, seviye 2 + çevrimiçi OI'yi değiştir.
bant ve seviye2 - evet, buna ihtiyacınız var.
OI'de değişiklik - hayır. İşe yaramaz şey.
özellikle veriminin testere dişi eğrisinden memnun. En ilginç olanı, dişin sonu her zaman başlangıcından daha yüksektir))
Burada oturuyorsun, aptalları sayıyorsun, sakalını kaşııyorsun. Ve sonra robotu aptalca becerdim ve fiyatın nereye gittiği umrumda değil
bant ve seviye2 - evet, buna ihtiyacınız var.
OI'de değişiklik - hayır. İşe yaramaz şey.
Yani pozisyon açma-kapama işe yaramaz bir şey mi?
Yani Cuma günü fiyat 1.58'e ulaştığında, bir adamın TP ile 1.5629'da nasıl satış açtığını gördüm, bir şekilde benim için gereksiz değildi)
Ben yaşlıyım, sadece yaşlı değilim - ben bir süperstarım ve bu robotun nasıl biteceğini biliyorum
http://www.youtube.com/watch?v=w9YrfxLiqyQ&list=PLAuAL-wYjlRIh6H_UVtcSGyJv4qK3-6as&index=4
böyle bir şey =)))
Yani pozisyon açma-kapama işe yaramaz bir şey mi?
Yani Cuma günü fiyat 1.58'e ulaştığında, bir adamın TP ile 1.5629'da nasıl satış açtığını gördüm, bir şekilde benim için gereksiz değildi)
anlaşmanın açılışını gördün mü?
bu nasıl?
Her zaman her iki şekilde de ticaret yapın. Böyle bir ticaretin özü nedir? Bir yönde, her zaman bir kayıp vardır. Bir çift başka bir tane alabilir ve geri dönüşü sakince bekleyebilirsiniz.
yanılıyorsunuz... bu konu defalarca gündeme getirildi... güvenli bir dizi poz için kalıcı bir kayıp...
Sonra bak... :-)))
Yani pozisyon açma-kapama işe yaramaz bir şey mi?
Cuma günü fiyat 1.58'e ulaştığında, bir adamın TP ile 1.5629'dan nasıl satış açtığını gördüm, bir şekilde benim için gereksiz değildi)
Cnfhsq/// eski merhaba...
Yavaşladım... Gerçek çalışmanın dört pozu setinden dolayı oyunu bıraktım.... ama market boştu... Bir an gibi bir şey görüyorum.
Ulaşabildiğimi, yakalıyorum .... dikkatlice ... Doların yükseldiğini hissediyorum
anlaşmanın açılışını gördün mü?
bu nasıl?
Daha sonra kişisel olarak açıklayacağım.
Cnfhsq/// eski merhaba...
Yavaşladım... Gerçek çalışmanın dört pozu setinden dolayı oyunu bıraktım.... ama market boştu... Bir an gibi bir şey görüyorum.
Ulaşabildiğimi, yakalıyorum .... dikkatlice ... Doların yükseldiğini hissediyorum
Evet, istediğiniz gibi yapın)