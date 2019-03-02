FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1599

Lesorub :

Evra sadece giriş!
 
Ishim :
mmm))), hatta 10 piplik bir handikapı var. herhangi bir girdi göstermez.
Sensei, 10-30 pip ya çevrimiçi verilere erişimi olan profesyoneller ya da moronlar tarafından alınıp satılmaktadır.
fikrin robatizasyonu bugün %8,9 verdi =)

demo, çünkü henüz gerçek hayata hazır değil. bir çiftin bakiyesinde ortalama% 1 ila% 3 kar.

 
Roman Busarov :
denizciyle konuştum =))))))))))))))
VE?
stranger :
VE?
hoca ne dediğini dinlemeli...ama diğer yönde ticaret yap =) sanki hoca almışsa o zaman kesinlikle satışlara bakma zamanı =)))
 
Roman Busarov :
hoca ne dediğini dinlemeli...ama diğer yönde ticaret yap =) sanki hoca almışsa o zaman kesinlikle satışlara bakma zamanı =)))

Yani bunu herkes biliyor)))) Çünkü O ve Öğretmen) Yapmamayı öğretir))))))))))))))))))))))

Ve bunun için O'nu onurlandırıyoruz

 
Burada bulunan Kâse türleriyle dalga geçilirken:

Daniil Stolnikov :
Burada bulunan Kâse türleriyle dalga geçilirken:

her zaman bulurlar
 
stranger :
her zaman bulurlar
özellikle veriminin testere dişi eğrisinden memnun. En ilginç olanı, dişin sonu her zaman başlangıcından daha yüksektir))

Burada oturuyorsun, aptalları sayıyorsun, sakalını kaşııyorsun. Ve sonra robotu aptalca becerdim ve fiyatın nereye gittiği umrumda değil
