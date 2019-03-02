FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1599
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
daha fazla ver...
daha fazla ver...
mmm))), hatta 10 piplik bir handikapı var. herhangi bir girdi göstermez.
fikrin robatizasyonu bugün %8,9 verdi =)
demo, çünkü henüz gerçek hayata hazır değil. bir çiftin bakiyesinde ortalama% 1 ila% 3 kar.
denizciyle konuştum =))))))))))))))
VE?
hoca ne dediğini dinlemeli...ama diğer yönde ticaret yap =) sanki hoca almışsa o zaman kesinlikle satışlara bakma zamanı =)))
Yani bunu herkes biliyor)))) Çünkü O ve Öğretmen) Yapmamayı öğretir))))))))))))))))))))))
Ve bunun için O'nu onurlandırıyoruz
KASE
Burada bulunan Kâse türleriyle dalga geçilirken:
KASE
her zaman bulurlar
Burada oturuyorsun, aptalları sayıyorsun, sakalını kaşııyorsun. Ve sonra robotu aptalca becerdim ve fiyatın nereye gittiği umrumda değil