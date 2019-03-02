FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1597

Yeni yorum
 
Daniil Stolnikov :
Pozu sadece monoton bir şekilde kasıkları kaşıyarak yazıyorum

Şşş - sessiz ol))

Euro ile pound kadar acele etmiyorsunuz))
O yüzden takas etmiyorum onun gibi çok insan var))))
 
stranger :
O yüzden takas etmiyorum onun gibi çok insan var))))
Kanada ticaret yapmak için en eğlenceli gibi görünüyor - gün boyunca ne kadar tahmin edilemez bir para birimi !!!
 
Daniil Stolnikov :
Kanada ticaret yapmak için en eğlenceli gibi görünüyor - gün boyunca ne kadar tahmin edilemez bir para birimi !!!
Gün içinde işlem yapmıyorum ve kimseye gün içinde işlem yapmasını tavsiye etmiyorum, çaba sarf etmem gerekiyor, öyleyim..Ben ...))) ve çıktı yetersiz.
 
stranger :
Gün içinde işlem yapmıyorum ve kimseye gün içinde işlem yapmasını tavsiye etmiyorum, çaba sarf etmem gerekiyor, öyleyim..Ben ...))) ve çıktı yetersiz.
Dalga mı geçiyorsun? Örneğin, günün başında bir pound satmış olsaydım, sadece 77 puan kazanmış olurdum. Ama gün içinde açıp kapatsam bu rakam en az bir iki üç kat artabilir!!!
 
Daniil Stolnikov :
Dalga mı geçiyorsun? Örneğin, günün başında bir pound satmış olsaydım, sadece 77 puan kazanmış olurdum. Ama gün içinde açıp kapatsam bu rakam en az bir iki üç kat artabilir!!!
Neden Perşembe-Cuma 1.58'de satmıyorsunuz? Sonra karı hesapla
 
stranger :
Neden Perşembe-Cuma 1.58'de satmıyorsunuz? Sonra karı hesapla
kapitalize etmek/satmak, satın almak/satmak - yani siz de sayılırsınız))

Garip - troller bir yere gitti. Sıkıldım - kimse beni görmezden gelemez
 
Daniil Stolnikov :
kapitalize etmek/satmak, satın almak/satmak - yani siz de sayılırsınız))

Garip - troller bir yere gitti. Sıkıldım - kimse beni görmezden gelemez
+-+-+-=0 dikkate alın. En iyi durum senaryosu.
 
stranger :
+-+-+-=0 dikkate alınsın.
ha ha ha)) Peki, STE nasıl denenir. Mümkün ve bu yüzden - ++----=-
 
Daniil Stolnikov :
ha ha ha)) Peki, STE nasıl denenir. Mümkün ve bu yüzden - ++----=-
Orada çok denemelisin, bant, seviye 2 + çevrimiçi OI'yi değiştir.
 
stranger :
Orada çok denemelisin, bant, seviye 2 + çevrimiçi OI'yi değiştir.
olmadan mümkündür. Ama kesinlikle daha zor. Bildiğim kadarıyla, çevrimiçi veriler ücretli ve çok fazla
1...159015911592159315941595159615971598159916001601160216031604...2119
Yeni yorum