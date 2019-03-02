FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1594

1.56 + - bast ayakkabılar.
 
Bicus :
15620-50
 
stranger :
kıçının üstüne düşmek? ))
 
Daniil Stolnikov :
Hayır, burada nüanslar olabilir, bekleyip görelim, bu nedenle tüm siparişler TP merdiveni ve ilk ikisi TP'siz.

İlk üç gitti, +360 $

 
stranger :

Evet, evet - 5645 ve göreceğiz.
 
Daniil Stolnikov :
Ve bakılacak ne var, yolcuların boşaltılması gerekiyor, kesinlikle bir günde başa çıkamayacaklar, bu yüzden acele edecek bir yer yok)

Eh, ben yaralı bir geyik gibi fiyatı kovalayacak bir Sensei değilim))))

 
stranger :
Bebek vtaril - çalışma
 
Daniil Stolnikov :
Neye girdin, nereye?)))) Cuma günü satışların 5600-5619'a nasıl atıldığını gördüm ve bugün hala vahşi, yetersiz hacimler hiçbir şey değil)
 
stranger :

köpek ölümü
 
Ishim :
http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/324834/

Sana tamamen katılıyorum!!!

