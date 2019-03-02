FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1595

biraz kırmızı sat...


 
Lesorub :

Neden tarlada çıplak koşturuyorsun, geçen hafta hocadan örnek almıyorsun ve bu kilo başına +8 incir ve neden acele ediyorsun hiç anlamıyorum?

Ve 5 siyah kilitleniyor) Ama koşan bebekler artmayacak)

 
stranger :
Acele etmiyorum, saat dalgıcını çözüyorum ...


 
Görünüşe göre bugün 1.5630 poundun altına izin verilmeyecek.
 
stranger :
Yani, Bebeklerin alıcıları var - alt katta yürüyüşe çıkabilirsiniz))
 
Daniil Stolnikov :
Kukl Perşembe ve Cuma günleri alıcıları işe aldı, Anatoly ve ben daha sonra açıkça size satışları boşalttıklarını söyledik ve Efsane bundan bahsetti, ama kim dinledi)))
 
stranger :
şüphelendiler - görünüşe göre daha fazlasını almaya karar verdiler ... bugün gittik
 
Daniil Stolnikov :
Kime ulaşmak istiyorlar?
 
stranger :
Aranan. Yazılan:

 

Biraz aldım, beyinde dur ...


