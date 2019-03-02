FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1595
biraz kırmızı sat...
Neden tarlada çıplak koşturuyorsun, geçen hafta hocadan örnek almıyorsun ve bu kilo başına +8 incir ve neden acele ediyorsun hiç anlamıyorum?
Ve 5 siyah kilitleniyor) Ama koşan bebekler artmayacak)
Acele etmiyorum, saat dalgıcını çözüyorum ...
Neye girdin, nereye?)))) Cuma günü satışların 5600-5619'a nasıl atıldığını gördüm ve bugün hala vahşi, yetersiz hacimler hiçbir şey değil)
Yani, Bebeklerin alıcıları var - alt katta yürüyüşe çıkabilirsiniz))
Kukl Perşembe ve Cuma günleri alıcıları işe aldı, Anatoly ve ben daha sonra açıkça size satışları boşalttıklarını söyledik ve Efsane bundan bahsetti, ama kim dinledi)))
şüphelendiler - görünüşe göre daha fazlasını almaya karar verdiler ... bugün gittik
Kime ulaşmak istiyorlar?
Biraz aldım, beyinde dur ...