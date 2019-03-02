FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1592

Roman Busarov :
hepiniz savaşıyor musunuz? =)))
Gençler basit şeyleri anlayamıyor ve kafalarında karışıklık var)))
 
stranger :
Yaşlı adam, neye gülüyorsun? Yine mantarların altında mı?
Yoksa sebepsiz yere gülmek mi? ))
 
stranger :

Mui Ne hocası demez, O öyle yapar, pamm böyle büyür o yüzden))))

http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/324834/

Pekala, yani - hepsi formüle göre - biri onu yukarıda getirdi))
 
stranger :
Açıkla yaşlı adam! gerçekten umurumda değil
 
Daniil Stolnikov :
stranger :

Shaw, sana yine patateslerden bahset?))) Hadi ama)

Sadece enayiler, özellikle büyük miktarlarda pahalı patatesleri satın alır ve ucuz olanları satar. Ferştein?)

Bunu Az biliyoruz)) Burada soru, dediğiniz gibi "aşırı ısınmış" olduğu seviyenin nasıl belirleneceğidir. Size sordum - nasıl yapıyorsunuz (bir Excel dosyasında olduğu gibi) - bu verileri nasıl hesaplıyorsunuz - sessizlik. Burada, örneğin, görsel veriler var - mevcut sözleşmeyi (Haziran) ve diğerlerini aya göre seçebilirsiniz:

Bağlantı

Bu çizelgede bu sayılar nasıl hesaplanır? Bu gerçek mi?
 
Daniil Stolnikov :
Nasıl yapıyorsun, her gün markete gidiyorsun ve fiyata bakıyorsun, bak - yaz, önceki fiyatlarla karşılaştır ve sonuç çıkar, hepsi bu)
 
stranger :
İyi değil o zaman geldim - aha. Sadece şimdi meşe meşe oldum - bu rakamları nasıl yorumlayacağımı bilmiyorum? Diyelim ki mevcut sözleşmeye bakalım:



Aramalarda 1,15 avantaj görüyoruz, 1,6, 1,2 ve üstü - aynı. Aşağıda ters resmi görüyoruz - 1,11'e 1,1 ve 1,08'lik bahis oranları. Bütün mesele bu mu? )) Bu sayılar ne anlama geliyor? Bu çağrıların yerine en üstte ne var? Satış emirlerini sınırla? Ya da birinin ayakları? Veya belirli bir fiyattan satın alma taahhüdü olarak yorumlanabilir mi? Ve tüm bunları nasıl yorumluyorsunuz?
 
Daniil Stolnikov :
Dolayısıyla, seçeneklere ek olarak, bir gelecek de vardır, geleceğe ilişkin bir seçenek , tersi değil, yani bir seçenek sözleşmesi geleceğin türevi bir türevidir. Burada daha fazla kazıyoruz. Ve "bu ne anlama geliyor" hakkında, burada seçeneklerle ilgili ağır bir arşiv yayınladım, bir sürü kitap var, birkaç parça okuyabilirsiniz ve her şey netleşecek.
 
Daniil Stolnikov :
Virtualka'da seni uzun zamandır reytingde görmedim - gri bile )) Nasılsın? Başka nerelere katılıyorsunuz?

Virtualka'daydım ama yanlış yerde bir şey açıldı ve depo şiddetle sarsıldı.
Bugün http://www.contestfx.ru/contest/client/item/demo-forex/50/1628397/ başladım.
teşekkür etmek!
