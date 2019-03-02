FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1592
hepiniz savaşıyor musunuz? =)))
Yoksa sebepsiz yere gülmek mi? ))
Mui Ne hocası demez, O öyle yapar, pamm böyle büyür o yüzden))))
http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/324834/
Gençler basit şeyleri anlayamıyor ve kafalarında karışıklık var)))
Açıkla yaşlı adam! gerçekten umurumda değil
Shaw, sana yine patateslerden bahset?))) Hadi ama)
Sadece enayiler, özellikle büyük miktarlarda pahalı patatesleri satın alır ve ucuz olanları satar. Ferştein?)
Bağlantı
Bu çizelgede bu sayılar nasıl hesaplanır? Bu gerçek mi?
Bunu Az biliyoruz)) Burada soru, dediğiniz gibi "aşırı ısınmış" olduğu seviyenin nasıl belirleneceğidir. Size sordum - nasıl yapıyorsunuz (bir Excel dosyasında olduğu gibi) - bu verileri nasıl hesaplıyorsunuz - sessizlik. Burada, örneğin, görsel veriler var - mevcut sözleşmeyi (Haziran) ve diğerlerini aya göre seçebilirsiniz:
Bağlantı
Bu çizelgede bu sayılar nasıl hesaplanır? Bu gerçek mi?
Nasıl yapıyorsun, her gün markete gidiyorsun ve fiyata bakıyorsun, bak - yaz, önceki fiyatlarla karşılaştır ve sonuç çıkar, hepsi bu)
Aramalarda 1,15 avantaj görüyoruz, 1,6, 1,2 ve üstü - aynı. Aşağıda ters resmi görüyoruz - 1,11'e 1,1 ve 1,08'lik bahis oranları. Bütün mesele bu mu? )) Bu sayılar ne anlama geliyor? Bu çağrıların yerine en üstte ne var? Satış emirlerini sınırla? Ya da birinin ayakları? Veya belirli bir fiyattan satın alma taahhüdü olarak yorumlanabilir mi? Ve tüm bunları nasıl yorumluyorsunuz?
İyi değil o zaman geldim - aha. Sadece şimdi meşe meşe oldum - bu sayıları nasıl yorumlayacağımı bilmiyorum? Diyelim ki mevcut sözleşmeye bakalım:
Aramalarda 1,15, 1,6, 1,2 ve daha yüksek bir avantaj görüyoruz - aynı. Aşağıda ters resmi görüyoruz - 1,11'e 1,1 ve 1,08'lik bahis oranları. Bütün mesele bu mu? )) Bu sayılar ne anlama geliyor? Bu çağrıların yerine en üstte ne var? Satış emirlerini sınırla? Ya da birinin ayakları? Veya belirli bir fiyattan satın alma taahhüdü olarak yorumlanabilir mi? Ve tüm bunları nasıl yorumluyorsunuz?
Virtualka'da seni uzun zamandır reytingde görmedim - gri bile )) Nasılsın? Başka nerelere katılıyorsunuz?
Virtualka'daydım ama yanlış yerde bir şey açıldı ve depo şiddetle sarsıldı.
Bugün http://www.contestfx.ru/contest/client/item/demo-forex/50/1628397/ başladım.
teşekkür etmek!