Ishim :

Ve ticarete gelince, her şey dedim, büyür - alır, düşer - satar.

Altın sözler!!!
 
tuma88 :
izlemek)

Ben yaklaşık 1.10 -1.11 var)

(2 yarışmaya katılıyorum, burada pazarlamak için zaman yok). Sadece pip yapabilirim.

teşekkür etmek !
Virtualka'da seni uzun zamandır reytingde görmedim - gri bile )) Nasılsın? Başka nerelere katılıyorsunuz?
 

Bugün euroda uzun vadeli bir satış yaptım. Trenddeki pozisyonu artırmayı düşünüyorum.

Tüm başarı.

Defol git aptal spamcı!!!
 
Yury Muromsky :

Bugün euroda uzun vadeli bir satış yaptım. Trenddeki pozisyonu artırmayı düşünüyorum.

Tüm başarı.

http://gyazo.com/fd949ee639517e315fd9c2456c76ddf2

Sana bir sır vereceğim, euro trendi yükseldi)

 
Daniil Stolnikov :
evet, o kadar emin olmazdım)) yukarı doğru hareket henüz bitmedi. 1155'ten itibaren -belki de yukarıda söylediğim gibi- ne zaman bir düzeltmeye gideceğimiz belli değil.
Daniel Stolnikov :
Altın sözler!!!
 
stranger :

Sana bir sır vereceğim, euro trendi yükseldi)

öyleyse, yine de 1.2'ye dokunmanız gerekir.
 
Yury Muromsky :
öyleyse, yine de 1.2'ye dokunmanız gerekir.
Daniil Stolnikov :
Altın sözler!!!

Mui Ne hocası demez, O öyle yapar, pamm böyle büyür o yüzden))))

hepiniz savaşıyor musunuz? =)))
