FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015
Ve ticarete gelince, her şey dedim, büyür - alır, düşer - satar.
izlemek)
Ben yaklaşık 1.10 -1.11 var)
(2 yarışmaya katılıyorum, burada pazarlamak için zaman yok). Sadece pip yapabilirim.
teşekkür etmek !
Bugün euroda uzun vadeli bir satış yaptım. Trenddeki pozisyonu artırmayı düşünüyorum.
Tüm başarı.
http://gyazo.com/fd949ee639517e315fd9c2456c76ddf2
http://gyazo.com/fd949ee639517e315fd9c2456c76ddf2
Sana bir sır vereceğim, euro trendi yükseldi)
evet, o kadar emin olmazdım)) yukarı doğru hareket henüz bitmedi. 1155'ten itibaren -belki de yukarıda söylediğim gibi- ne zaman bir düzeltmeye gideceğimiz belli değil.
Altın sözler!!!
öyleyse, yine de 1.2'ye dokunmanız gerekir.
Mui Ne hocası demez, O öyle yapar, pamm böyle büyür o yüzden))))
http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/324834/