FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1593

Ve hasat festivali

 
stranger :
Dolayısıyla, seçeneklere ek olarak, bir gelecek de vardır, geleceğe ilişkin bir seçenek , tersi değil, yani bir seçenek sözleşmesi geleceğin türevi bir türevidir. Burada daha fazla kazıyoruz. Ve "bu ne anlama geliyor" hakkında, burada seçeneklerle ilgili ağır bir arşiv yayınladım, bir sürü kitap var, birkaç parça okuyabilirsiniz ve her şey netleşecek.
Seçeneğin özü bundan değişmez - sat - sat, ara - satın al.

Sakıncası yoksa bağlantıyı çoğaltın mı? Görünüşe göre o sırada orada değildim.
 
tuma88 :

Virtualka'daydım ama yanlış yerde bir şey açıldı ve depo şiddetle sarsıldı.
Bugün http://www.contestfx.ru/contest/client/item/demo-forex/50/1628397/ başladım.
teşekkür etmek!
benzer şekilde - açtı, salladı, puan verdi ... sonra neredeyse BU'da kapattı. Şimdi +%5 ))
 
Daniil Stolnikov :
Seçeneğin özü bundan değişmez - sat - sat, ara - satın al.

Sakıncası yoksa bağlantıyı kopyalar mısın? Görünüşe göre o sırada orada değildim.
Onu hatırlıyor muyum?
 
stranger :
Onu hatırlıyor muyum?
üzücü)) Bir ipucu bile nerede aranır? ))
 
Daniil Stolnikov :
üzücü)) Bir ipucu bile nerede aranır? ))
Kışın şubemize atmıştım ama daha net hatırlamıyorum.
stranger :

Ve hasat festivali

=)))
 

dağılma dalgıç?

50 p. eşek bir engel değil ...


 
stranger :
Kışın şubemize atmıştım ama daha net hatırlamıyorum.
bakacağım teşekkürler!

Bir pound için - 1.553 - değil mi?
 
Roman Busarov :
=)))
Neye gülüyoruz?))))
