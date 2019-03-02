FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1593
Ve hasat festivali
Dolayısıyla, seçeneklere ek olarak, bir gelecek de vardır, geleceğe ilişkin bir seçenek , tersi değil, yani bir seçenek sözleşmesi geleceğin türevi bir türevidir. Burada daha fazla kazıyoruz. Ve "bu ne anlama geliyor" hakkında, burada seçeneklerle ilgili ağır bir arşiv yayınladım, bir sürü kitap var, birkaç parça okuyabilirsiniz ve her şey netleşecek.
Sakıncası yoksa bağlantıyı çoğaltın mı? Görünüşe göre o sırada orada değildim.
Virtualka'daydım ama yanlış yerde bir şey açıldı ve depo şiddetle sarsıldı.
Bugün http://www.contestfx.ru/contest/client/item/demo-forex/50/1628397/ başladım.
teşekkür etmek!
Seçeneğin özü bundan değişmez - sat - sat, ara - satın al.
Sakıncası yoksa bağlantıyı kopyalar mısın? Görünüşe göre o sırada orada değildim.
Onu hatırlıyor muyum?
üzücü)) Bir ipucu bile nerede aranır? ))
Ve hasat festivali
dağılma dalgıç?
50 p. eşek bir engel değil ...
Kışın şubemize atmıştım ama daha net hatırlamıyorum.
Bir pound için - 1.553 - değil mi?
=)))