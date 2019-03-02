FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1596
Aranan. Yazılan:
Bu tür çizimler için bir çevirmene ihtiyacım var, bu çocuk çizimleri mi?)
Bugün cuma. Hatırladığım kadarıyla onu 55'e sürdüğün zaman. Onu sadece 57'ye ve keskin bir şekilde yakaladık - kazanmak için. Şimdi belli oldu mu? ))
Neden satmadın?
Audi ve Evra takas edildi))
30 pipte ne tür bir lotla işlem yapmalıydım? Ticaret yapmadı, mastürbasyon yaptı)))) Bu bir suç değil, ama güzel bir gün bu 30 pips almanın ne yazık ki biteceği gerçeğine göre, Öğretmen bunun açık bir örneğidir.
bu onun yarışma puanı =)) bir bedava var =)
Öğretmene gelince, burada bir şeyden bahsetmek zor. ITS sisteminin detaylı bir analizinin yapılması gerekmektedir. Prensip olarak, birkaç gün içinde ITS düşüşünden çıkabilirsiniz))
Sadece anlık kar kabul ediyorum! Diğer her şey bir risk! Ya vur ya kaçır!!!
Bu 30 pip, "anlık kazanç" ve en büyük risk ise poz yazarken, burnunuzu karıştırırken, riskler nelerdir)))
Bunu ona söylemeye cüret etme.
Görüyorsunuz, yine euro berbat oldu))))
Şşş - sessiz ol))
Euro ile pound kadar acele etmiyorsunuz))