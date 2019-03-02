FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1587

Yeni yorum
 

[Silindi]  
zoritch :

Bu nasıl bir çift?
 
Vladimir Zubov :
Bu nasıl bir çift?
:-))) Sol üst köşeye genellikle işlem gören çiftin adını yazarlar... :-)))
[Silindi]  
zoritch :
:-))) Sol üst köşeye genellikle işlem gören çiftin adını yazarlar... :-)))
Evet, görüyorum, terminalde USDMXN yok)
 
Vladimir Zubov :
Evet, görüyorum, terminalde USDMXN yok)
sonunda kimseyi rahatsız etmiyor, asıl mesele bende var ... :-)))
 
zoritch :
sonunda kimseyi rahatsız etmiyor, asıl mesele bende var ... :-)))

Zoric, merhaba. Meksika ekonomisini canlandırmak?)))

Öğretmen, herkesin kendi demolarından ekran görüntüsü almanın bir yolu olmadığını söyledi, gerçek olan hala sadece O'dur)

 
Tahmin etmek.
1.1500'den geri dönüş (veya aşağı düzeltme). Genel olarak, 1.1450'yi bir geri dönüş yeri olarak görüyorum.
teşekkür etmek!
 
tuma88 :
Tahmin etmek.
1.1500'den geri dönüş (veya aşağı düzeltme). Genel olarak, 1.1450'yi bir geri dönüş yeri olarak görüyorum.
teşekkür etmek!

Ben de 17-18 düşünüyorum)

Teşekkür ederim)

 
Roman Busarov :

http://www.youtube.com/watch?v=15xwPF55eMU

klibin ortasında kim ne tür bir hıçkırık diyecek çok minnettar olacağım...

Merhaba.. Ford Mustang Shelby'ye çok benziyor, sadece hava girişi olmayan kaput .....
1...158015811582158315841585158615871588158915901591159215931594...2119
Yeni yorum