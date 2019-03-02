FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1585
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Kendimi yapamam, ama başkalarını haklı çıkarırım .. sonsuza kadar? )))
Ve piyasaların size satışlarını sattığını söyledi. Bu net değilse, o zaman burada ne yapıyorsun, elinde bir kürek ve hayır, buradan akşama kadar kaz.
ZY Gerçekte, başarılı bir şekilde yaptığınız şey hakkında konuşmak kolaydır.
Evet ve aynı şey hakkındaki efsane. Hesaplarıma baktım, aynılar. Bu doğru. Sadece dikkatli ve sabırlı olmanız gerekiyor. ;)
Peki hesaplarınız neler? Ato bir tür filkin mektubu gönderiyor - sadece sizin anlayabileceğiniz sayılar - bize neyin ve nasıl zor olduğunu açıklayın? Dikkatle dinleyecek miyiz, alkışlayacak mıyız?
Tamam, "kintso" çiz. Birlikte gülelim. ))
Başlangıçta bir tahmin vardı
Ardından şovlar yapıldı:
Ardından ikinci tahmin geldi:
Sonra güven bir yerde kayboldu.
Ve her şey gerçeğin ardından banal bahanelerle sona erdi:
Mutsuz son (bazıları için)
Herkes ne hakkında konuştuğunu ve ne hakkında konuştuğunu çok iyi anladı)) O zaman suyu neyin karıştıracağını biliyorsun ... Tıpkı Vova Amca gibi konuşuyorsun - hiçbir şey hakkında konuşma sanatı da bir sanat !!!
ZY Gerçekte, başarılı bir şekilde yaptığınız şey hakkında konuşmak kolaydır.
Genel sinemada:
Başlangıçta bir tahmin vardı
Ardından şovlar yapıldı:
Ardından ikinci tahmin geldi:
Sonra güven bir yerde kayboldu:
Ve her şey gerçeğin ardından banal bahanelerle sona erdi:
Mutsuz son (bazıları için)
Kahretsin, her şeyi çiğnemen gerekiyor!!! Kendinize daha dikkatli olun - ekran görüntülerini okuyun - Old Pound nereye gönderdi? 55 ve altında doğru. Satış ile ekran görüntüleri çizdim. Şimdi ise tam tersini iddia ediyor. Yani, 50 ila 50. Papatya - bugün bir şey yarın başka bir şey ... Ve pelerini göğsünde yırttı - bir ay sonrasını tahmin ettiğini bağırdı ...
Peki hesaplarınız nedir? Ato bir tür filkin mektubu gönderiyor - sadece sizin anlayabileceğiniz sayılar - bize neyin ve nasıl zor olduğunu açıklayın? Dikkatle dinleyecek miyiz, alkışlayacak mıyız?
Genel sinemada:
Başlangıçta bir tahmin vardı
Ardından şovlar yapıldı:
Ardından ikinci tahmin geldi:
Sonra güven bir yerde kayboldu:
Ve her şey gerçeğin ardından banal bahanelerle sona erdi:
Mutsuz son (bazıları için)
Kahretsin, her şeyi çiğnemen gerekiyor!!! Kendinize daha dikkatli olun - ekran görüntülerini okuyun - Old Pound nereye gönderdi? 55 ve altında doğru. Satış ile ekran görüntüleri çizdim. Şimdi ise tam tersini iddia ediyor. Yani, 50 ila 50. Papatya - bugün bir şey yarın başka bir şey ... Ve pelerini göğsünde yırttı - bir ay sonrasını tahmin ettiğini bağırdı ...
Peki hesaplarınız neler? Ato bir tür filkin mektubu gönderiyor - sadece sizin anlayabileceğiniz sayılar - bize neyin ve nasıl zor olduğunu açıklayın? Dikkatle dinleyecek miyiz, alkışlayacak mıyız?
İyi bilmiyorum. Yazılarının anlamını farklı görüyorum. Muhtemelen bu "sayılar" onun için olduğu kadar benim için de oldukça açık olduğu için.
Ne de olsa, size zaten nerede izleyeceğiniz, nereden indireceğiniz, nerede okuyacağınız ve sayacağınız bağlantılar verildi. İzlendi mi? Yoksa bir kerede bir milyona mı ihtiyacınız var?
Linklerde bir çok bilgi var. Bol su tabii. Gerçekten bir tür kalıp olduğundan emin olmak için okumak / çalışmak, tarihi, kişisel hesaplamaları analiz etmek için zaman ayırmanız gerekir. Birinin bu konuda çok fazla zaman ve zihinsel çaba harcadığı gerçeğini hesaba katmadan, her şeyi çiğnemeyi istiyorsunuz. Gerçekten çaba sarf ettiğinizi ve anlamaya çalıştığınızı gösterseydiniz iyi olurdu. Yani hayır. bağırıyorsun! Her şeyin sizin için düzenlenmesini talep ediyorsunuz. ))
Psikolojik açıdan, gerekli bilgiyi elde etmek için çok ilkel bir yöntem seçmişsiniz. Tipik olarak, bu yöntem, aşırı derecede gelişmiş zihin tembelliği olan eğitimsiz alfa erkekler tarafından kullanılır. Kültür eksikliği, kaba kuvvet, "gösteriş yapmak" vb.
Kendini çiğneyen yemek yer. Yukarıda çiğnenen şey buydu, sonra ye. Şimdi aynanın önünde durabilir ve alkışlamaya başlayabilirsiniz. Teşekkür ederim. )))
Daniel Stolnikov :
Evet, perçinliyorum - ustalaşmak, hepsi bu
Genel sinemada:
Ve tavsiye. Başkalarının tahminlerini anlamıyorsanız, tahminlerinizi kullanın. ;)