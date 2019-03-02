FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1590

Yeni yorum
 
Ishim :
Trollerin ne düşündüğü umurumda değil.
Hocam kafanızda sivrisinek olmamasından dolayı kendi fikriniz dışında kimsenin fikriyle ilgilenmiyorsunuz)
 
stranger :
Hocam kafatasınızda sivrisinek olmamasından dolayı kendi düşünceniz dışında kimsenin görüşü ile ilgilenmiyorsunuz)

Trollerle tartışmam.

Ekle. kimse yok... tamam gidiyorum

 
Ishim :

Trollerle tartışmam.

Ekle. kimse yok... tamam gidiyorum

Sen git git sen ...)))
 
zoritch :

Her zaman her iki şekilde de ticaret yapın. Böyle bir ticaretin özü nedir? Bir yönde, her zaman bir kayıp vardır. Bir çift başka bir tane alabilir ve geri dönüşü sakince bekleyebilirsiniz.
 
tuma88 :

evet iki baykuş 1.1472 ve 82 çekti.

en az 300 pip düşüşle)) (euro)

 
Konstantin :

evet iki baykuş 1.1472 ve 82 çekti.

en az 300 pip düşüşle)) (euro)

izlemek)

Yaklaşık 1.10 -1.11 var)

(2 yarışmaya katılıyorum, burada pazarlamak için zaman yok). Sadece pip yapabilirim.

teşekkür etmek !
 
stranger :

Ve 17-18 düşünüyorum)

Teşekkür ederim)


evet-evet) ayrıca yukarı seçeneği de değerlendirdi.
sadece 1.1415 -1.1420'den itibaren.

Tahminler ve nezaket için teşekkürler!
 
stranger :
Ve haklı olarak, aksi takdirde tüm köy yıllarca onlar tarafından işgal edildi, ama işe yaramaz))))
Ve sadece sen iyisin, gerçeklerden sonra sadece yazık - kafa karışıklığına neden olacak, iki farklı yönlendirilmiş tahminde bulunacaksınız, Moskova halkını pudralayacaksınız ... ve orada, koşullara göre - fiyatın nereye gittiği önemli değil - diyebilirsiniz. "peki sana ept dedim"
 
tuma88 :
Tahmin etmek.
1.1500'den geri dönüş (veya aşağı düzeltme). Genel olarak, 1.1450'yi bir geri dönüş yeri olarak görüyorum.
teşekkür etmek!
evet, o kadar emin olmazdım)) yukarı doğru hareket henüz bitmedi. 1155'ten itibaren -belki de yukarıda söylediğim gibi- ne zaman bir düzeltmeye gideceğimiz belli değil.
1...158315841585158615871588158915901591159215931594159515961597...2119
Yeni yorum