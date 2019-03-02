FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1590
Trollerin ne düşündüğü umurumda değil.
Hocam kafatasınızda sivrisinek olmamasından dolayı kendi düşünceniz dışında kimsenin görüşü ile ilgilenmiyorsunuz)
Trollerle tartışmam.
Ekle. kimse yok... tamam gidiyorum
evet iki baykuş 1.1472 ve 82 çekti.
en az 300 pip düşüşle)) (euro)
Yaklaşık 1.10 -1.11 var)
(2 yarışmaya katılıyorum, burada pazarlamak için zaman yok). Sadece pip yapabilirim.
teşekkür etmek !
Ve 17-18 düşünüyorum)
Teşekkür ederim)
evet-evet) ayrıca yukarı seçeneği de değerlendirdi.
sadece 1.1415 -1.1420'den itibaren.
Tahminler ve nezaket için teşekkürler!
Ve haklı olarak, aksi takdirde tüm köy yıllarca onlar tarafından işgal edildi, ama işe yaramaz))))
Tahmin etmek.
1.1500'den geri dönüş (veya aşağı düzeltme). Genel olarak, 1.1450'yi bir geri dönüş yeri olarak görüyorum.
teşekkür etmek!