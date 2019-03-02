FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1586
Oradan satın almak yerine burada 17 pipten bahsediyorsunuz))) Ağaçkakan ağaçkakan.
Bana her şeyi anlat - aldım veya sattım)) Ben HE değilim - tire çizmem
İyi bilmiyorum. Yazılarının anlamını farklı görüyorum. Muhtemelen bu "sayılar" onun için olduğu kadar benim için de oldukça açık olduğu için.
Ne de olsa, size zaten nerede izleyeceğiniz, nereden indireceğiniz, nerede okuyacağınız ve sayacağınız bağlantılar verildi. İzlendi mi? Yoksa bir kerede bir milyona mı ihtiyacınız var?
Linklerde bir çok bilgi var. Bol su tabii. Gerçekten bir tür kalıp olduğundan emin olmak için okumak / çalışmak, tarihi, kişisel hesaplamaları analiz etmek için zaman ayırmanız gerekir. Birinin bu konuda çok fazla zaman ve zihinsel çaba harcadığı gerçeğini hesaba katmadan, her şeyi çiğnemeyi istiyorsunuz. Gerçekten çaba sarf ettiğinizi ve anlamaya çalıştığınızı gösterseydiniz iyi olurdu. Yani hayır. bağırıyorsun! Her şeyin sizin için düzenlenmesini talep ediyorsunuz. ))
Psikolojik açıdan, gerekli bilgiyi elde etmek için çok ilkel bir yöntem seçmişsiniz. Tipik olarak, bu yöntem, aşırı derecede gelişmiş zihin tembelliğine sahip eğitimsiz alfa erkekler tarafından kullanılır. Kültür eksikliği, kaba kuvvet, "gösteriş yapmak" vb.
Kendini çiğneyen yemek yer. Yukarıda çiğnenen şey buydu, sonra ye. Şimdi aynanın önünde durabilir ve alkışlamaya başlayabilirsiniz. Teşekkür ederim. )))
Ve tavsiye. Başkalarının tahminlerini anlamıyorsanız, tahminlerinizi kullanın. ;)
Evet, bir milyona ihtiyacınız var, evet - hemen. Aksi halde, tüm bunlarla dalga geçmek için ne bir gösteriş?
Hiçbir şey bağırmıyorum ve kimseyi gösteriş yapmıyorum - burada sayfadan sayfaya yaptığınızın aynısını yapıyorum - kimin daha iyi kalemi olduğunu ölçün Genel olarak size ayak uydurmaya çalışıyorum. Hepsi aynı değil, tüm palyaçoları ifşa ediyorsunuz. Bazen kendiniz de poklounadit yapabilirsiniz.
Ve kütüğü hala kendi gözünüzde göremiyorsanız - bu benim hatam değil)) Zaten her şeyi çiğnedim - çok daha fazlası? Belirli bir tahminde bulundum ve onu çiğnedim - tahmin aynı fikirde değildi, peki, neden bir uçurumdan atlayasınız? Ana şey, O'nun ana yönü görmesi ve bunun için O'na saygı ve saygı duymasıdır (Yaşlıyı kastediyorum).
Zihnin Tembelliği'ni okumadım...
Evet, bir milyona ihtiyacınız var, evet - hemen. Aksi takdirde, tüm bunlarla dalga geçmek için ne bir gösteriş?
...
Aferin. Pastayı almayı unutmayın. Sana nerede olduğunu söylemeyeceğim. Kendiniz arayın. ))
Onlara ne açıklarsın, düşünmek istemezler - ellerinde bir kürek ve git)
ve yapmayacağım
http://www.youtube.com/watch?v=15xwPF55eMU
klibin ortasında kim ne tür bir hıçkırık diyecek çok minnettar olacağım...
rydvan - bu nedir?
bir impala satın alın, Amerika'da 5.000 bacheye ve Moskova'da aynı - 40 bin.
Rusça İş))