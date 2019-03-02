FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1584
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Gerekli değil. Onu da beni de anlamadın. )))
Numara. Geç. Bekle - ilk gitti:
Evet, tüm bu gönderileri gördüm. Forumdaki tüm mesajları takip ediyorum. ))
O mesajda seni rahatsız eden neydi?
Evet, tüm bu gönderileri gördüm. Forumdaki tüm mesajları takip ediyorum. ))
O mesajda seni rahatsız eden neydi?
Hiçbir şey beni rahatsız etmez - gerçekleri belirtiyorum ve gerçekler kendileri için konuşuyor:
Hiçbir şey beni rahatsız etmez - gerçekleri belirtiyorum ve gerçekler kendileri için konuşuyor:
VE? Bununla ne demek istiyorsun? ))
bam
ve bam
Peki, popolar? Fenita la komedi mi? Pi ... dedikleri gibi, çantaları yuvarlamayın
Eski sorusunu ona yönlendireceğim - nasıl böyle ticaret yapabilirsin? 50/50 - veya veya?
tek söylemek istediğim şuydu:
bam
ve bam
Peki, popolar? Fenito la komedi mi? Pi ... dedikleri gibi, çantaları yuvarlamayın
Hayır. Her şey doğru yazıyor. Sadece ne olduğunu anlamıyorsun. ;))
Evet evet ... bu yüzden daha fazla anlama. Biraz sonra dün başka bir kintso çizeceğim. Adyes amigo
Evet ve aynı şey hakkındaki efsane. Hesaplarıma baktım, aynı. Bu doğru. Sadece dikkatli ve sabırlı olmanız gerekiyor. ;)
//---
Tamam, "kintso" çiz. Birlikte gülelim. ))
tek söylemek istediğim şuydu:
bam
ve bam
Peki, popolar? Fenita la komedi mi? Pi ... dedikleri gibi, çantaları yuvarlamayın
Eski sorusunu ona yönlendireceğim - nasıl böyle ticaret yapabilirsin? 50/50 - veya veya?
Yani kurbağa hala yaşıyor?))) Kendim yapamam, ama başkalarını haklı çıkarırım .. sonsuza kadar?)))
Ve piyasaların size satışlarını sattığını söyledi. Bu net değilse, o zaman burada ne yapıyorsun, elinde bir kürek ve hayır, buradan akşama kadar kaz.
http://www.youtube.com/watch?v=15xwPF55eMU
klibin ortasında kim ne tür bir hıçkırık diyecek çok minnettar olacağım...