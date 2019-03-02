FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1583

stranger :
Satın alınan ortaklara sorun, size söylerler))))) Görüyorsunuz, kıyafet değiştirmek için kaçtılar, sonra gitti)
Neden satın almadılar?
 
Alexey Busygin :
Neden satın almadın?
Peki bana ne soruyorsun, onlara sor)))
 
stranger :
satın aldım

evet arıza 1.134 yıkıldı

uçacağını düşündüm

ve çevrildi....

 
stranger :
Bir çift trollendi, yasaklandı Öğretmen ve ornitorenk avı başladı
 
Alexey Busygin :
Çift trollendi, yasak başladı, öğretmen ve ornitorenk avı
Yine hiçbir şey anlamadılar, Öğretmen ornitorenk, Pokemon vb.))))
 
Zogman :

Peki, neden piyasa satıyorsunuz ve paranız diğerlerinden daha kötü diyorsunuz?)))
 
stranger :
Neden soruyorum, neredeyse üç saat boyunca size satışlarını nasıl sattıklarına hayran kaldım, neredeyse onları elinize alıyorlardı - al, satın al, iyi fiyat, hadi daha yukarı gidelim, yüksek, yüksek ..... .
Garip, beni mutlu etmeyeceksin - bir pound satman gerektiğini söyledin - turşu çektin - orada mantar, domates ve salatalık, şimdi trend değişti ... Psilosibin kuralları?
 
Daniil Stolnikov :
Dikkatlice oku. ;)
 
Anatoli Kazharski :
İster inanın ister inanmayın, bazen çok dikkatli oluyorum. Şimdi inanmıyorsanız ekranı bulacağım
 
Daniil Stolnikov :
İster inanın ister inanmayın, bazen çok dikkatli oluyorum. Şimdi inanmıyorsanız ekranı bulacağım
Gerekli değil. Onu da beni de anlamadın. )))
