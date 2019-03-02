FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1582

Yeni yorum
 
Alexey Busygin :
hangi cilt 1,2,3,4,5

Sol üst çizim (profurnet).
Roman Busarov :
İbranice, hedefleri konuştum. ve bu yüzden fikir çok muhtemeldir. Dikdörtgende olmayan bu sistem için pazarlık yapmıyorum .
Yani dikdörtgenin dışından girip çıkmak zorunda mısın?
Teşekkür ederim!
 
Umarım herkes bir pound almıştır?
 
stranger :
Umarım herkes bir pound almıştır?
1.57 beklemiyor musunuz?
 
vaz :
1.57 beklemiyor musunuz?
Bu yüzden size soruyorum - bir pound aldınız mı?
 
vaz :
1.57 beklemiyor musunuz?
1.57? şimdiden özledik!!!
 
stranger :
Bu yüzden size soruyorum - bir pound aldınız mı?
GPB/USD için kapalı. GPB/JPY işlem gördü.
 
Neden soruyorum, neredeyse üç saat boyunca size satışlarını nasıl sattıklarına hayran kaldım, neredeyse onları elinize alıyorlardı - al, satın al, iyi fiyat, hadi daha yukarı gidelim, yüksek, yüksek ..... .
 
stranger :
Neden soruyorum, neredeyse üç saat boyunca size satışlarını nasıl sattıklarına hayran kaldım, neredeyse onları elinize alıyorlardı - al, satın al, iyi fiyat, hadi daha yukarı gidelim, yüksek, yüksek ..... .
Ve nasıl gitti?
 
Alexey Busygin :
Ve nasıl gitti?
Satın alınan ortaklara sorun, size söylerler))))) Görüyorsunuz, kıyafet değiştirmek için kaçtılar, sonra gitti)
 
stranger :
Neden soruyorum, neredeyse üç saat boyunca size satışlarını nasıl sattıklarına hayran kaldım, neredeyse onları elinize alıyorlardı - al, satın al, iyi fiyat, hadi daha yukarı gidelim, yüksek, yüksek ..... .

MM - piyasa yapıcılar?

cehenneme onlarla biz vtyuhivat?

1...157515761577157815791580158115821583158415851586158715881589...2119
Yeni yorum