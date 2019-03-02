FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1581

Yeni yorum
 
Zogman :
1.1340 - opsiyon seviyelerini nasıl gördünüz?
Numara
 
Ishim :

BAN'daki Troller!!!


Burada bayrak ve pankart sallamıyorsun, daha mütevazı olmalısın Sensei, senin yaşında, bize bir çeşit resim çiz, orada bir ev, bir ağaç, güneş, sakin ol, evdesin)))
 
azfaraon :
Ve size göre euronun aşağı yönlü hareketini ne açıklıyor? 15-16 puan hacim olarak aynı, milyarlarca anladığım kadarıyla.. Belki birileri onları kaybetti ya da kazandı..
bazı değil. daha önce belirtilen somut düzeye kadar oldukça somuttur. Üçüncüsü yok. Ve bu çok basit bir şekilde açıklanıyor - Gandalf'ın yüksek itibara sahip olmadığı teknik analiz ve kitaplarla))
 
stranger :

Tamam, eğitim programı bitti)

Eh, "analistlerin" her zaman herhangi bir tahmin için bahaneleri vardır)) 20 peep burada 20 orada ... ve bu yüzden depozitoyu kaybederler - 20 peep ulaşmadı - kapatmak için zamanları yoktu - bang ve netyu !!!
 
Sensei'miz nazikti....
 
Daniil Stolnikov :
Eh, "analistlerin" her zaman herhangi bir tahmin için bahaneleri vardır)) 20 peep burada 20 orada ... ve bu yüzden depozitoyu kaybederler - 20 peep ulaşmadı - kapatmak için zamanları yoktu - bang ve netyu !!!
Evet en azından yarım incir hatasıyla yapabilirsiniz en az bir kere bakacağım.
 
stranger :
Evet en azından yarım incir hatasıyla yapabilirsiniz en az bir kere bakacağım.
şaka yapıyorsun değil mi? yukarıda oku - kopyala-yapıştır tembelliği
 
Büyücü, Pokemon'un yine nerede ve neden bu kadar şiddetli?)))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))
 
Zogman :
1.1340 - opsiyon seviyelerini nasıl gördünüz?

Ancak? Kesinlikle Öğretmenin emirlerine göre !!!!

Çizgiler ve her şeyi çizdim.

 
stranger :

Ancak? Kesinlikle Öğretmenin emirlerine göre !!!!

Çizgiler ve her şeyi çizdim.

Eskisi tirelere yakından bakmaya başladı - bugün mantarların seçici olduğunu görebilirsiniz !!!
1...157415751576157715781579158015811582158315841585158615871588...2119
Yeni yorum