FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1581
1.1340 - opsiyon seviyelerini nasıl gördünüz?
BAN'daki Troller!!!
Ve size göre euronun aşağı yönlü hareketini ne açıklıyor? 15-16 puan hacim olarak aynı, milyarlarca anladığım kadarıyla.. Belki birileri onları kaybetti ya da kazandı..
Tamam, eğitim programı bitti)
Eh, "analistlerin" her zaman herhangi bir tahmin için bahaneleri vardır)) 20 peep burada 20 orada ... ve bu yüzden depozitoyu kaybederler - 20 peep ulaşmadı - kapatmak için zamanları yoktu - bang ve netyu !!!
Evet en azından yarım incir hatasıyla yapabilirsiniz en az bir kere bakacağım.
Ancak? Kesinlikle Öğretmenin emirlerine göre !!!!
Çizgiler ve her şeyi çizdim.
