FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015

Ishim :

evet ... yine m5)'te satın alıyorlar))), 1440 veya 1500 gibi ne olacağını bilmiyorum (1.14 çok yakın)

Ekle. Euro'da pozisyon nötr.

1500 de sınır değil, daha yükseği alabilirsin
 
Ishim :
ayılar vardı şimdi boğalar uh .... Bunu sana nasıl açıklayacağımı bilmiyorum (((((gidip Yusuf'a sor)
ayılar, gobiler hayvanat bahçesine giden pencereden nereye bakıyorsunuz
 
Ishim :
Belirli bir saatte toplu gelişler ve açılışlar.
 
Alexey Busygin :
ayılar, gobiler hayvanat bahçesine giden pencereden nereye bakıyorsunuz
Dizüstü bilgisayarımda bir hayvanat bahçesi var, şimdi ara var! - palyaçolar gerçekleştirir
 
Ishim :
Dizüstü bilgisayarımda bir hayvanat bahçesi var, şimdi ara var! - palyaçolar gerçekleştirir
Geçen gün yeşil hap aldın mı? )))
 
Vizard_ :
Geçen gün yeşil hap mı aldın? )))
Yusuf'a senin de Tacik olduğunu yaz! (kırılmış olabilir)
 
Ishim :
Dizüstü bilgisayarımda bir hayvanat bahçesi var, şimdi ara var! - palyaçolar gerçekleştirir
Açıkçası, sirk performanslarını seviyorum!
 
Ishim :
Yusuf'a senin de Tacik olduğunu yaz! (kırılmış olabilir)
Açıkça yeşil.
Ana şey pembe yememek)))
 
Alexey Busygin :
Açıkçası, sirk performanslarını seviyorum!
))))
 
Ishim :
))))
Güçlüye ihtiyaç var, özellikle derilerle nasıl aydınlanacağını biliyor
