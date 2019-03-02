FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1818
Tam olarak emin değilim - bunu düşünüyorum? )) Bir şey aramak için tam olarak ne olduğunu ve en azından yaklaşık bir yönü bilmeniz gerekir ...
Örneğin, sterlin önceki artışın %50'sini kırdığını görüyorum. Yani 1.504'e kadar bir yol var. Evet, tabi ki Forex'te her şey o kadar da düzgün gitmiyor ve yukarıda yazdığım gibi yüzde 90'ının toparlanması muhtemeldi. Bununla birlikte, geri tepme olmadan da gerçekleşir - düşüşün devamı. Bu bağlamda, evet - bir geri dönüş olacak mı yoksa hemen aşağı mı ineceğiz merak ediyorum. Ama siz ve Anatoly, bu durumu açıkça gördüğünüzü ve tam olarak ne olacağını bildiğinizi iddia ediyorsunuz, ancak aynı zamanda fazla bir şey söylemiyorsunuz)) Sonra seçenek seviyelerine odaklanıyorsunuz - bunun tüm hastalıklar için her derde deva olduğunu söylüyorlar ... sonra aniden bunun buzdağının görünen kısmı olduğu ortaya çıkıyor. Gerçek nerede?
ZY Dolar hakkında da her şey net değil, ama bir şekilde üzerinde de alım görmüyorsunuz ... Vay canına?!!! Ne de olsa hiçbir yerde dolar için vadeli işlem veya seçenek yok !!! iyi en azından ben görmedim
????
Hiçbir şeyi vurgulamıyorum. Her zaman her şeyi kabul ettim, vadeli işlemler temel varlıktır, diğer her şey onun türevleridir + tezgah üstü ticaret. Bana göre, çok açık. %50, %60... bu hiçbir şey değil.
Fiyat tablosunda iki ana şey vardır, bu fiyat ve üzerinde hareket ettiği çizgi. Dolayısıyla orada hiçbir şey olmadığını söylemek tamamen doğru değildir.
Bir kez daha, hiçbir şey değilim, sadece tavşan yetiştirdim)
Ve tek bir gerçek var. Pembe gözlüklerimizi çıkarıp dünyaya bakarız, onu olduğu gibi görürüz. Fiyat tablosuna, satırlarına ve diğer Mui Ne'ye bakmanız için size kim para verecek? Bu komik değil mi?
bu analistler tüm büyük Batı bankalarında - ve bence çok para alıyorlar (arayacak kimselerinin olmadığını yazmış olsanız da)
bunlar da fiyata dayalı sonuçlar ve belki bazı haberler,
http://www.epchan.com/accounts/
Aleksey kazandığının yaklaşık %4000 veya daha fazlasını kendisi yazıyor ve anladığım kadarıyla sadece fiyata bakıyor (?),
Oduncu, Nostradamus, Sihirbaz da başka bir şey hakkında yazmıyor gibiydi ...
not
ve şimdi tüm imaları çivileyecek ana örnek)))))))
başka bir forumdan alıntı - Rus köylerinde hala kadınlar var (muhtemelen reklam, ama kulağa hoş geliyor ...)
... Bunun benim Forex'im olduğunu hissediyorum, tanıştığım ilk dakikadan itibaren aklıma geldi. Üçüncü gün gerçek açtım ve ikinci gün faiz uğruna 100 dolar çekmeyi başardım ama marjı bilmiyordum, benimle dayanamadı ve o kadar, altına düştüm. Maximarketlerin etkisi ve şimdi beni bir ay boyunca boğdular ve çok şevkle ve artı olarak direnmeme rağmen, piçler asla geri çekilmeme izin vermediler, ancak tanışmamın üçüncü ayında bu foruma rastladım ve bana tavsiyede bulundular. son 30 dolardan bir kuruş açmak için (orada Maxi'de kazançlarla birlikte yaklaşık 6000 dolar kaybettim, zor kazanılan paraları yaklaşık 2.000 dolardı, bir ayda 4.000 dolar kazanıldı, ama benimle nasıl başa çıkacaklarını buldular ve aptal bir yeni başlayana SMS yoluyla sinyaller göndermeye başladı, buna göre mevduatım yokuş aşağı gitti.) O zamandan beri, 30 dolardan beri Kasım ile işlem yapıyorum, şimdiye kadar iki yeni depoya, ayrıca sentlere ve hayat getirdi B.B. Car2 gibi bir oğul için tüm krediler, modemler, telefon iletişimi ve büyük arabalar, bir kız çocuğunun bisikleti ve daha pek çok şey çok daha iyi hale geldi. vs. bizzat üzerimde)) İşte öyle bir ev hanımıyım, kucak dolusu iki çocukla, her şeyi yaparım, ahh, her şeyi ben yazmışım gibi.
Parazitler her zaman en fazlasını alırlar, alırlar, kazanmazlar.
Herhangi bir yüzde ve rapor çizebilir miyim, gerekli mi? Sihirbazın nereye baktığını biliyorum ama o da benim gibi özel bir şey söylemiyor.
Diğer forumlardan hikayeler herhangi birini sürükleyebilir)
Bir kez daha kimseyi hiçbir şey için kışkırtmıyorum, öğretmeyeceğim ya da öğretmeyeceğim, dahası, sadece komşuluk için giriyorum)
Oduncu, Nostradamus, Sihirbaz da başka bir şey hakkında yazmıyor gibiydi ...
Burada ne tür bilgileri ve yerel sakinlerin onu nasıl kullandığını anlamak önemlidir. Eskisi biraz kurnaz ki fiyat tablosu bir şey vermiyor, kimse önce fiyatını sormadan bir şey almıyor. "Küresel" para hareketlerine ilişkin verileri kullanarak ana kalabalığın (fiyatın ardından kuyruğu yukarı doğru koşan) üzerine çıkmak istiyor. Önce bunun için hacimler denendi, şimdi vadeli işlemler... Bu yol ona sonuç verirse sevinirim, ama bence Morgans ve Rockefellers bile piyasanın tam bir resmine sahip değil, çünkü tüm büyük spekülasyonlar temelli. korkunç bir komploda ve açık erişimde Sadece tamamlanmış işlemler ve dezenformasyon dahildir.
TA'ya dayalı para hareketi yasalarını anlamaya çalışıyorum, bu yüzden fiyat tablosu benim için tek kaynak (belki boşuna olsa da). Büyücü, engin deneyime sahip bir TA oyuncusudur, muhtemelen akla gelebilecek ve düşünülemeyecek tüm teknik analiz türlerini denedi. Ilyukha, sevgili Ay'ını unutmadan son zamanlarda desenler kullanıyor. Genelde herkesin kendi çipi vardır, bu yüzden birbirimizi her zaman anlamıyoruz. Anlaması en zor olan şey Şaman'dır, çipleri ortalama akıl için değildir...
Öyleyse şşş, efendim, yolunuza bakın, en güveniliri odur...
Yalan söylemiyorum, fiyat tablosu hiçbir şeyle ilgili değil. Hacim HER ŞEYDİR. Ve vadeli işlemler dayanak varlık olduğundan, sadece hacimleri. Paranın hareketi hacimdir) TA sözde bilimi)))
Örneğin, önümüzdeki hafta Audi, 7680+-10pip'ten satın almaya eklenebilir.
????
Hiçbir şeyi vurgulamıyorum. Her zaman her konuda anlaştım, vadeli işlemler temel varlıktır, diğer her şey onun türevleridir + tezgah üstü ticaret. Bana göre, çok açık. %50, %60... bu hiçbir şey değil.
Yaklaşık% 60 - söyleme! Sohbetlere bakılırsa, siz de buna düşkündünüz ve ne hakkında olduğunu anlıyorsunuz)) Genel olarak %50, 60 gibi, yıllar, günler ve aylar (herhangi bir dönem) çalışılan seviyelerden biridir. Açık ve uygun!!! Ve her zaman geri kalanıyla çakışırlar - isteğe bağlı ve diğerleri. Bunu inkar etmek anlamsız! Soru farklı - fiyatın hangi seviyeden toparlanacağını bilmek. Benim durumumda, tahmin oyunu dediğin gibi. Sizinkinde - net sinyaller (kanıtlanmamış).
Örneğin, Audi'nin 7680'den ateş edeceğini söylüyorsunuz. Örneğin neden 764'ten, hatta 754'ten olmasın? Bir kere söylediğinde bundan kesinlikle emin olduğunu anlıyorum. İyi, görelim bakalım.
ZY Falcı kahve telvesi veya kristal küre ile söylenir. Seviyeler sizinle konuşur. Neden bir falcı değilsin?
...
Bu tür yöntemlerle bilgi eksikliklerinizi gidermeye mi çalışıyorsunuz? Bazı saçmalıklar iddia edildiğinde ve rakip bu saçmalığınızı çürütmeli ve kanıt sağlamalıdır. İhtiyacınız olanı alırsınız ve bir sonraki sefere kadar zaferle sahadan kaybolursunuz. )))
Ona kanıtlanmadı, görüyorsun. Aynı, birçok kez kanıtlandı, ancak sadece dezavantajdan kurtulmanız gerekiyor ve burada dans ediyorsunuz. )))