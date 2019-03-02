FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1503

Yeni yorum
 
Vizard_ :
İstatistiklerden ... Kral sadece bir kelime biliyordu - istatistik)))
Sana bir kelime söyleyeceğim - senin için hiçbir şey olmayacak, tahmin yok, masa yok, ixels yok - yürüyerek yürüyeceksin.
 
Ishim :
Sana bir kelime söyleyeceğim - senin için hiçbir şey olmayacak, tahmin yok, masa yok, ixels yok - yürüyerek yürüyeceksin.
oturup ağlıyorum
 
Vizard_ :
oturup ağlıyorum
bir euro satabilirsin - 150 peep düşecek.
 
Ishim :
bir euro satabilirsin - 150 peep düşecek.
sat, sat! Euro, yeniden dolması için böyle bir direnci kırdı
 
Ishim :
bir euro satabilirsin - 150 peep düşecek.

3. zirveye çıkarsa ... bunun gibi ... düşünebilirsiniz - gece ... veya yarın ...


 
Vizard_ :

3. zirveye çıkarsa ... bunun gibi ... düşünebilirsiniz - gece ... veya yarın ...


evet ... yine m5)'te satın alıyorlar))), 1440 veya 1500 gibi ne olacağını bilmiyorum (1.14 çok yakın)

Ekle. Euro'da pozisyon nötr.

 
Ishim :
evet ... yine m5)'te satın alıyorlar ))), 1440 veya 1500 gibi ne olacağını bilmiyorum (1.14 çok yakın)

Ve insanları satmak için kuklalar gönderiyorsun))))))))))))

Ah Sensei Sensei

 
Vizard_ :

Ve insanları satmak için kuklalar gönderiyorsun))))))))))))

Ah Sensei Sensei

ayılar vardı şimdi boğalar uh .... Bunu sana nasıl açıklayacağımı bilmiyorum (((((gidip Yusuf'a sor)
 
Türkler sezonu açıyor. Yakında liri çevireceğiz.
 
vaz :
Türkler sezonu açıyor. Yakında liri çevireceğiz.
Evet, Mart'ta orada ılık suları var))))))
1...149614971498149915001501150215031504150515061507150815091510...2119
Yeni yorum