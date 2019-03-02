FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1502

Ishim :
Siz trolleri ezdim, ezerim ve ezerim!
Achtung'da haklıyım
 
Burada tahminler var sandım ama fludilka çıktı
 
Nikolay Globa :
Ve ne düşünüyorsun, hemen cebine ganimet dökecekler mi?))))
 
Nikolay Globa :
bu şirket her yere çöp tenekesi yapacak. (kendi tahminlerinize sahip olmak ve bunları istatistiklere göre kontrol etmek en iyisidir)
 
Ishim :
İşte para ve tsmokai yerine istatistikler)))
 
stranger :
x x x (istatistikler bana her 7-8 günde bir kârsız olduğunu söylüyor - şimdiye kadar ilk göstergeleri göreceğiz)
 
Ishim :
Ve senin bıyıkların soyulmuş.
 
Ishim :
Prensip olarak, nereden kayıp olamaz? Öyleyse git trene... ..kediler üzerinde)
 
Ishim :
İstatistiklerden ... Kral sadece bir kelime biliyordu - istatistik)))
 
stranger :
ve kayıp yok - bunlar öz sermaye düşüşleridir. (nereye gidilir)))) zaten oradasın - nasıl olduğunu yaz?)
