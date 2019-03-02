FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1460
destek - direnç geçmiş zirveler, işlemler! ( H1 grafiğini küçük mumlarla açın )
Bir euro aldım - dünün zirveleri kırılamaz.
Ana şey doğru zirveleri seçmektir.
Öyle görünüyor. Yeni çipin ikinci günü. Ben kendim henüz nasıl çalıştığını bilmiyorum))) // Otomasis seviyelerini çizdim
René)
Yukarıdaki resimde bir fikir var. Ama programcı yok) bir şeyler yapılması gerekiyor.
Saat 4'te - dediği gibi. Saatte - 1.0944-1.0967. Eh, ayrıca - koşullara göre.
ZY Hala Funtik satıyor musunuz? ))
ve ben de aynı şeyden bahsediyorum)
Ana şey doğru zirveleri seçmektir.
Evra büyürse - onu rahatsız etmeyin.
forum aktif. Bu ne için ?
Profurset'in yaklaşan orgazmına mı?
akşama kadar kaldı)
René)
peki anlamı?
Bir ekran görüntüsü gönderdim, neyi sevmiyorsun?
işte gerçek seviyeli bir ekran, doğum ...
Sever, seninle benim aramdaki fark ne biliyor musun?
Bir süre sonra sürecin matematiğini forumda yayınlıyorum ve piyasadaki ürün sizsiniz.
Ve bu ekran büyük ihtimalle bir reklamdır.
Kâseyi silemezsin...
dachshund, peki, funicu başka bir heykelcik yukarı ve dans ediyor ... ve sonra 1.49'un altında bir geri dönüş düzenleyebilirsiniz. veya hedefin altındaki mevcut olanlardan geri dönün ve tekrar girin ..
Yarın beslenir.
Bana öyle geliyor ki pahalı muzlar enayilere satılacak.
Daha sonra seslendirilen 1.49'a gidin (ve belki daha düşük)