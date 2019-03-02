FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1459
destek - direnç geçmiş zirveler, işlemler! ( H1 grafiğini küçük mumlarla açın )
Bir euro aldım - dünün zirveleri kırılamaz.
Kâseyi silemezsin...
1.0965 sonra alan 1.076'ya
Teşekkür ederim!
Bu bağlamda Kase nedir?)
ironi)
belki 1.0933??? )))
Teşekkür ederim!
işte seviyeler - daha yüksek seviyeler var
belki 1.0933??? )))
Teşekkür ederim!
ZY Hala Funtik satıyor musunuz? ))
Hayır, yalnız değil. Ama bir şekilde inatçı, hiçbir şekilde aşağı inmek istemiyor, inat ediyor.
bir kilo sopayla aşağı çektiler - boğaların cazibesi ...
ve yukarı - ayrıca ayılara ...
nagovka - bu sadece şimdi, yani. kim kazanır - oraya git ve git:
Destek şimdi daha güçlü...
René)
belki oraya gideriz, kim kaybeder?
teşekkür etmek!
René)
belki oraya gideriz, kim kaybeder?
teşekkür etmek!