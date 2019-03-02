FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1459

Yeni yorum
[Silindi]  
Ishim :

destek - direnç geçmiş zirveler, işlemler! ( H1 grafiğini küçük mumlarla açın )

Bir euro aldım - dünün zirveleri kırılamaz.

Kâseyi silemezsin...
 
_new-rena :

Kâseyi silemezsin...


Bu bağlamda Kase nedir?)
 
mmmoguschiy :
1.0965 sonra alan 1.076'ya
belki 1.0933??? )))

Teşekkür ederim!
[Silindi]  
neyron :
Bu bağlamda Kase nedir?)
ironi)
 
Kino :
ironi)
hımm? ne orijinal bir argo olsa da!)
[Silindi]  
tuma88 :
belki 1.0933??? )))

Teşekkür ederim!

işte seviyeler - daha yüksek seviyeler var


 
tuma88 :
belki 1.0933??? )))

Teşekkür ederim!
Saat 4'te - dediği gibi. Saatte - 1.0944-1.0967. Eh, ayrıca - koşullara göre.

ZY Hala Funtik satıyor musunuz? ))
 
Bicus :
Hayır, yalnız değil. Ama bir şekilde inatçı, hiçbir şekilde aşağı inmek istemiyor, inat ediyor.

bir kilo sopayla aşağı çektiler - boğaların cazibesi ...

ve yukarı - ayrıca ayılara ...


 
_new-rena :

nagovka - bu sadece şimdi, yani. kim kazanır - oraya git ve git:

Destek şimdi daha güçlü...


René)

belki oraya gideriz, kim kaybeder?

teşekkür etmek!
[Silindi]  
tuma88 :

René)

belki oraya gideriz, kim kaybeder?

teşekkür etmek!
Öyle görünüyor. Yeni çipin ikinci günü. Ben kendim henüz nasıl çalıştığını bilmiyorum))) // Otomasis seviyelerini çizdim
1...145214531454145514561457145814591460146114621463146414651466...2119
Yeni yorum