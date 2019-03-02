FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1428
TAMAM. MN1'den vazgeçeceğini hayal ediyorum ... prensipte iyileştirilmesi gerekiyor. sinüs ve kosinüs sıfır civarında döner, dalgıç hesaba katılmaz...
Rena ... Buyrun)
Senin tuhaflıklarını görmek istiyorum.
Teşekkür ederim !
Tahmininizi bir kağıda yazacağım)
teşekkür etmek !
Mizah şakaları, bu iyi))
Euro/dolar üzerinde çalışıyorum, söyleyin bana, zorlaştırmıyorsa hangi pariteye dikkat edebilirsiniz?
Ps Ben burada yeniyim, bu yüzden mümkünse neden bu çiftin bir göstergesi ile.
şoku atlatamıyorum
1.0707 ))) sonra biraz aşağı ve bugün bir sarsıntı.
teşekkür etmek!
tavsiye edemem. Ben sadece profesyonellik konusunda uzmanım.
Neden profurset? Eh, biraz alıştım. Diğer çiftleri hiç izlemiyorum.
Teşekkür ederim!
Tercihimiz : 1,0745 altındaki kısa pozisyonlar, hedefte @ 1,0655 & 1,062 uzantıda.
Alternatif senaryo : 1,0745'in üzerinde, hedef olarak 1,08 ve 1,085 ile daha fazla yukarıya bakın.
Yorum : Parite direncinin altında duruyor ve baskı altında kalıyor.
alışveriş gördüm. Ve işte bugün ortaya çıkanlar.
Teşekkür ederim!
orada açık. Yukarıda zaten yazdı - neden oldu. Çubuk cinsinden hesaplama süresini artırmanız veya mümkünse D1 ve daha yüksek zaman dilimlerine geçmeniz gerekiyor ... muhtemelen - bu hindi sadece düzlükte güzel çalışacak.
Ayarları pek anlamadım. Shift 5, tahmin ettiği gibi ayarlamış ve öyle mi olmuş?
Ayarları pek anlamadım. Shift 5, tahmin ettiği gibi ayarlamış ve öyle mi olmuş?
Kısa vadede bu tür göstergeler gerçeğe yakın değerler gösterebilir ama ne kadar ileriyse o kadar çarpık ((
Çok güzel çiziyorlar...