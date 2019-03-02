FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1426
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Kuklalar artık sert...
"tahıllara karşı" esnaf görmek için acele ediyor ...
Geçenlerde her yeni siparişi eklerken ne olduğuna baktım. sonuç hiç etkileyici değildi - her şeyin çok kötü olduğu ve trendle uyumlu olanın, karşı olanın olduğu ortaya çıktı ....
"tahıllara karşı" esnaf görmek için acele ediyor ...
Geçenlerde her yeni siparişi eklerken ne olduğuna baktım. sonuç hiç etkileyici değildi - her şeyin çok kötü olduğu ve trendle uyumlu olanın, karşı olanın olduğu ortaya çıktı ....
sonra cho, bir programınız var ...
satışlarım var
"tahıllara karşı" esnaf görmek için acele ediyor ...
Geçenlerde baktım - her yeni sipariş eklediğinizde ne oluyor . sonuç hiç etkileyici değildi - her şeyin çok kötü olduğu ve trendle uyumlu olanın, karşı olanın olduğu ortaya çıktı ....
Ve ne olur?
İnternette ücretsiz olarak bulduğum ekteki danışmanda, tek yönde açılan tüm emirler için ortalama fiyat hesaplama ilkesi vardır. (danışmanın kendisi hiçbir şey hakkında değildir - sıradan bir martini süzgeci)
arkanı dön ve göreceksin...
Sonra fiyat 1.0853'e geldi ve orada büyük bir şey yok.
Sanırım profurset geldi.
Teşekkür ederim !
şimdi 1.0834 ve 1.0836'da son büyük ticaretti
Sonra fiyat 1.0853'e geldi ve orada büyük bir şey yok.
Sanırım profurset geldi .
Teşekkür ederim !
duracak hiçbir işaret yok. 1.0798-1.0810 veya 1.0765'e olası geri dönüş ....
Fourier neyi kehanet ediyor?
piyasada fibonacci seviyeleri olduğuna neden karar verdiniz vs.)
Psikolojik seviyeler vardır, hatta sayılar, pivotlar vs. tüccarlar ve robotlar onlar tarafından yönlendirilir ve bu seviyelerde birçok işlem yapılır, fibonacci de bu seviyelere aittir.
İşte sabah 8'de 161.20261 seviyeleri, fiyat neden onlara yapışıyor?
İnternette ücretsiz olarak bulduğum ekteki danışmanda, tek yönde açılan tüm emirler için ortalama fiyat hesaplama ilkesi vardır. (danışmanın kendisi hiçbir şey hakkında değildir - sıradan bir martini süzgeci)
arkanı dön ve göreceksin...