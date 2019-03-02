FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1429

Günde 180pp utanç verici değil, neredeyse iki norm karşılanıyor, yani tüm "kötü adamlar" trende girebilir mi?
Kino :

Ayarları pek anlamadım. Shift 5, tahmin ettiği gibi ayarlamış ve öyle mi olmuş?

Evet, Tuma haklı - en azından kendini öldür, ama hindi tahmini katı bir şekilde belirledi - 1.0620.... // güven vermiyor

Ayarları da çözemedim.

 
2035977 :

evet dün burnumdan taşma geçti...


Lesorub :

evet dün burnumdan taşma geçti...

Ortalama fiyatı hesaplamak ister misiniz?

tüm siparişler için toplam:

1) açılış fiyatı * hacim

2) hacim

ve 1'i 2'ye bölersek en az sıfıra gideceğimiz fiyatı elde ederiz....

yeni bir sipariş açmadan önce - önceden tahmin edebilirsiniz - başabaş fiyatına ne olacak ...

 

ama genel olarak dün şefin üzerine ilginç bir resim çizdiler:

bugün de yahudileri çekecekler, mayıs dolunayı herkese küpeler dağıtacak:


 
sıfır, sıfır - çubuklarımız her şeydir ...
 
Bu doğru değil.

Sinüs ve kosinüs hesaba katılmaz. )))

Lesorub :
sıfır, sıfır - çubuklarımız her şeydir ...
Tartışmam, özellikle zaten bir marangoz ekibi seçtiğiniz için)))
Bicus :

Bu doğru değil.

Sinüs ve kosinüs hesaba katılmaz. )))

akşamdan kalma? //aslında, bir süzgecin nasıl yapılmayacağına dair ciddi bir soru vardı
 
_new-rena :

Ördek Ben her zaman kendim hakkında gibi görünüyorum)

2 sipariş - hala tamam, 3 veya daha fazla - bu zaten potansiyel bir tahliye

1 sipariş olmalı ve para depoya çekilecek...

Ana şey, siparişin doğru yönde olması ve sayılarının bir rol oynamamasıdır.
