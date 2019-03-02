FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1429
Ayarları pek anlamadım. Shift 5, tahmin ettiği gibi ayarlamış ve öyle mi olmuş?
Evet, Tuma haklı - en azından kendini öldür, ama hindi tahmini katı bir şekilde belirledi - 1.0620.... // güven vermiyor
Ayarları da çözemedim.
evet dün burnumdan taşma geçti...
Ortalama fiyatı hesaplamak ister misiniz?
tüm siparişler için toplam:
1) açılış fiyatı * hacim
2) hacim
ve 1'i 2'ye bölersek en az sıfıra gideceğimiz fiyatı elde ederiz....
yeni bir sipariş açmadan önce - önceden tahmin edebilirsiniz - başabaş fiyatına ne olacak ...
ama genel olarak dün şefin üzerine ilginç bir resim çizdiler:
bugün de yahudileri çekecekler, mayıs dolunayı herkese küpeler dağıtacak:
Bu doğru değil.
Sinüs ve kosinüs hesaba katılmaz. )))
sıfır, sıfır - çubuklarımız her şeydir ...
Ördek Ben her zaman kendim hakkında gibi görünüyorum)
2 sipariş - hala tamam, 3 veya daha fazla - bu zaten potansiyel bir tahliye
1 sipariş olmalı ve para depoya çekilecek...