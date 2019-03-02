FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1432
şüphe?
Allah korusun
Hangi finansal takvimi kullanıyorsunuz?
3 farklı bakıyorum.. Haberleri zamanında yayınlamamak için çektiler.
http://ru.investing.com/ekonomik-calendar/
ve yok
Alman IFO İş Ortamı Endeksi (Nisan) 11 dakika önce açıklanacaktı.
Hangi finansal takvimi kullanıyorsunuz?
3 farklı bakıyorum.. Haberleri zamanında yayınlamadığım için beni kaldırdılar.
İşte son zamanlarda bu konudaki bir konu:
https://www.mql5.com/ru/forum/43532
bu gördüklerimin en doğru, eksiksiz ve en hızlısı ama önceden haber vermiyor.
bir cep telefonunda etkinleştirildiğinde, çok uygun bir şekilde haber mesajları verir.