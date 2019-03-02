FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1432

Lesorub :

şüphe?


Allah korusun
 
mmmoguschiy :
Allah korusun
orada ne yakalandı
 

Hangi finansal takvimi kullanıyorsunuz?

3 farklı bakıyorum.. Haberleri zamanında yayınlamamak için çektiler.

 
neyron :

Hangi finansal takvimi kullanıyorsunuz?

3 farklı bakıyorum.. Haberleri zamanında yayınlamamak için çektiler.

http://ru.investing.com/ekonomik-calendar/
1.076'ya düştükten sonra göreceğiz.
 
wild_hedgehog :
http://ru.investing.com/ekonomik-calendar/

ve yok

Alman IFO İş Ortamı Endeksi (Nisan) 11 dakika önce açıklanacaktı.

terminalde bir gösterge var ve hepsi bu, haberleri analiz etmiyorum, bu yüzden sadece hareketin muhtemel olduğu zamanlara bakıyorum, ancak nerede olduğunu sadece oyuncak bebek biliyor ve o zaman bile her zaman değil. Forexfactory göstergesi haber akışını çeker.
Dosyalar:
NewsCal-v107.ex4  30 kb
neyron :

ve yok

Alman IFO İş Ortamı Endeksi (Nisan) 11 dakika önce açıklanacaktı.

Hala 1 saat 45 dakika uzaklıkta.
neyron :

Hangi finansal takvimi kullanıyorsunuz?

3 farklı bakıyorum.. Haberleri zamanında yayınlamadığım için beni kaldırdılar.

İşte son zamanlarda bu konudaki bir konu:

https://www.mql5.com/ru/forum/43532

 
neyron :

ve yok

Alman IFO İş Ortamı Endeksi (Nisan) 11 dakika önce açıklanacaktı.

bu gördüklerimin en doğru, eksiksiz ve en hızlısı ama önceden haber vermiyor.

bir cep telefonunda etkinleştirildiğinde, çok uygun bir şekilde haber mesajları verir.

