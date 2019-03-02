FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1434

Yeni yorum
 
"Euro" - Hadi canım, çeviklik ekle
[Silindi]  
tuma88 :

Merhaba !
Ve kaç adım var?
Bir profurset tahmini var mı?

teşekkür etmek!
Göstergeye bakıyorum. Gösterge kodunu ve göstergenin kendisini (pilot versiyonu) 4-rke'ye gönderdim, sonra Vizard ona iftira attı ve bana Sensei demeye çalıştı. Şu ana kadar Türkiye fiyatın düştüğüne dair herhangi bir işaret göstermiyor.
 
Alexey :
"Euro" - Hadi canım, çeviklik ekle

satın alan kişiyi hemen görebilirsiniz

Euro 10-20 dakikada %1 büyürken ve 10-20 dakikada aynı oranda düşerken bir şekilde resmi izledim.

bunlar sıçramalardı!

 
_new-rena :

Evet, Tuma haklı - en azından kendini öldür, ama hindi tahmini katı bir şekilde belirledi - 1.0620.... // güven vermiyor

Ayarları da çözemedim.


Sahte olabileceğini söylediniz (sinüs ve kosinüs açılarını yeniden yapın ve dalgıcı sabitleyin).
Bunu yapacak mısın? bir kod sihirbazı için bunu yapmak hızlı olacaktır.

Teşekkür ederim!
 
Alexey :
"Euro" - Hadi canım, çeviklik ekle

kötü kız...

ve endeks acele ediyor, ona inanmıyorum ...


 
ai yay yay 1.087
[Silindi]  
tuma88 :

Sahte olabileceğini söylediniz (sinüs ve kosinüs açılarını yeniden yapın ve dalgıcı sabitleyin).
Bunu yapacak mısın? bir kod sihirbazı için bunu yapmak hızlı olacaktır.

Teşekkür ederim!
evet tabiki yapabilirsiniz. dün manuel ticaret için bir TS-ku oluşturdular , eğer gönderileri takip edersem .... Bir zikzak, fibo seviyeleri - 2 adet ve Kino'dan bir şablon .... makaleye ekran görüntüleri ve yorumlar eşlik ediyor.
 
Tahmin (gerçekleşmek)

satan herkese:

 
Kino :
terminalde bir gösterge var ve hepsi bu, haberleri analiz etmiyorum, bu yüzden sadece hareketin muhtemel olduğu zamanlara bakıyorum, ancak nerede olduğunu sadece oyuncak bebek biliyor ve o zaman bile her zaman değil. Forexfactory göstergesi haber akışını çeker.
Görünüşe göre ben Doll'um
 
_new-rena :
evet tabiki yapabilirsiniz. Mesajları takip edersem, dün manuel ticaret için bir TS-ku oluşturdular.... Bir zikzak, fibo seviyeleri - 2 adet ve Kino'dan bir şablon gerekiyor .... denemeye ekran görüntüleri ve yorumlar eşlik ediyor.
Her şey bizden önce icat edildi)) Kino burada gereksiz
1...142714281429143014311432143314341435143614371438143914401441...2119
Yeni yorum