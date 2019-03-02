FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1434
Merhaba !
Ve kaç adım var?
Bir profurset tahmini var mı?
teşekkür etmek!
"Euro" - Hadi canım, çeviklik ekle
satın alan kişiyi hemen görebilirsiniz
Euro 10-20 dakikada %1 büyürken ve 10-20 dakikada aynı oranda düşerken bir şekilde resmi izledim.
bunlar sıçramalardı!
Evet, Tuma haklı - en azından kendini öldür, ama hindi tahmini katı bir şekilde belirledi - 1.0620.... // güven vermiyor
Ayarları da çözemedim.
Sahte olabileceğini söylediniz (sinüs ve kosinüs açılarını yeniden yapın ve dalgıcı sabitleyin).
Bunu yapacak mısın? bir kod sihirbazı için bunu yapmak hızlı olacaktır.
Teşekkür ederim!
"Euro" - Hadi canım, çeviklik ekle
kötü kız...
ve endeks acele ediyor, ona inanmıyorum ...
satan herkese:
terminalde bir gösterge var ve hepsi bu, haberleri analiz etmiyorum, bu yüzden sadece hareketin muhtemel olduğu zamanlara bakıyorum, ancak nerede olduğunu sadece oyuncak bebek biliyor ve o zaman bile her zaman değil. Forexfactory göstergesi haber akışını çeker.
evet tabiki yapabilirsiniz. Mesajları takip edersem, dün manuel ticaret için bir TS-ku oluşturdular.... Bir zikzak, fibo seviyeleri - 2 adet ve Kino'dan bir şablon gerekiyor .... denemeye ekran görüntüleri ve yorumlar eşlik ediyor.