FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1430
Ana şey, sıranın doğru yönde olması ve sayılarının önemli olmamasıdır.
o....
ve o zaman çizersiniz - bir sipariş varsa fiyatınız şimdi nerede.
+ 5. O yönde belki 1.062'ye ulaşamayacağız ama 1.065'e kesinlikle ulaşacağız.
Bu gevezelik biraz can sıkıcı, önceki gün sadece 3 puan 1.065'e ulaşmadı, dün 60 puan 1.089'a ulaşmadı ve bugün anlamıyorlar ki
o....
ve o zaman çizersiniz - bir sipariş varsa fiyatınız şimdi nerede.
Evet sizinle aynı yerde tek kaynaktan fiyat alıyoruz
ve Kiwi zengin olmak için bir şans daha verir...
bugün inşallah son olur (Her Zaman Senin Bebeğin...)
normal geri alma
açık siparişler için ortalama fiyat ve mevcut fiyat farklı şeylerdir.
Yani " açık siparişler için ortalama fiyat " diyecekler, bir yerde 1.2529 seviyesinde var.
bir yıl önce açıldı