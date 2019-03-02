FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1430

Yeni yorum
[Silindi]  
Alexey :
Ana şey, sıranın doğru yönde olması ve sayılarının önemli olmamasıdır.

o....

ve o zaman çizersiniz - bir sipariş varsa fiyatınız şimdi nerede.

 
2035977 :
+ 5. O yönde belki 1.062'ye ulaşamayacağız ama 1.065'e kesinlikle ulaşacağız.
Bu gevezelik biraz can sıkıcı, önceki gün sadece 3 puan 1.065'e ulaşmadı, dün 60 puan 1.089'a ulaşmadı ve bugün anlamıyorlar ki
[Silindi]  
Alexey :
Bu gevezelik biraz can sıkıcı, önceki gün sadece 3 puan 1.065'e ulaşmadı, dün 60 puan 1.089'a ulaşmadı ve bugün anlamıyorlar ki
normal geri alma
 
_new-rena :

o....

ve o zaman çizersiniz - bir sipariş varsa fiyatınız şimdi nerede.

Evet sizinle aynı yerde tek kaynaktan fiyat alıyoruz
[Silindi]  
Alexey :
Evet sizinle aynı yerde tek kaynaktan fiyat alıyoruz
açık siparişler için ortalama fiyat ve mevcut fiyat farklı şeylerdir.
 

ve Kiwi zengin olmak için bir şans daha verir...

bugün inşallah son olur (Her Zaman Senin Bebeğin...)


 
_new-rena :
normal geri alma
Geri dönüş normal olabilir, sadece menzil dışındayım ve fiyat uçmuş
 
_new-rena :
açık siparişler için ortalama fiyat ve mevcut fiyat farklı şeylerdir.
Yani " açık siparişler için ortalama fiyat " diyecekler, bir yerde 1.2529 seviyesinde var.
[Silindi]  
Alexey :
Yani " açık siparişler için ortalama fiyat " diyecekler, bir yerde 1.2529 seviyesinde var.
bir yıl önce açıldı
 
_new-rena :
bir yıl önce açıldı
aman tanrım, o zaman satış üzerine bir bahis yapılırsa ne kadar para çekilebilirdi ...
1...142314241425142614271428142914301431143214331434143514361437...2119
Yeni yorum