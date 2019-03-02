FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1431
aman tanrım, o zaman satış üzerine bir bahis yapılırsa ne kadar para çekilebilirdi ...
dengesi zayıf değil, bir düşüşten bahsetmiyor ....
5-6'da bir parti için krep ve sorun değil.
bir yıl önce açıldı
fibonacci seviyeleri pahasına kustat))
https://www.youtube.com/watch?v=agZ5cv0P-_g&feature=player_detailpage#t=3166
52-46 arası izle
duracak hiçbir işaret yok. 1.0798-1.0810 veya 1.0765'e olası geri dönüş ....
Fourier neyi kehanet ediyor?
bu arada euro 1.079'a düştükten sonra geri döndü ve yukarı fırladı.
oh peki, pipleme için birkaç seviye verdik:
1.083'e geri döner mi merak ediyorum.
062'ye geri dönüp dönmeyeceğini sormak daha iyi - hedge fonları uzun zamandır sözlerini söylediler))
şüphe?