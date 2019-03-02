FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1431

neyron :
aman tanrım, o zaman satış üzerine bir bahis yapılırsa ne kadar para çekilebilirdi ...
dengesi zayıf değil, bir düşüşten bahsetmiyor ....
 
_new-rena :
5-6'da bir parti için krep ve sorun değil.

5-6'da bir parti için krep ve sorun değil.

 
_new-rena :
bir yıl önce açıldı
çok daha erken değil, yaklaşık 2 yıl önce bir yerde
 

fibonacci seviyeleri pahasına kustat))

https://www.youtube.com/watch?v=agZ5cv0P-_g&amp;feature=player_detailpage#t=3166

52-46 arası izle

_new-rena :

duracak hiçbir işaret yok. 1.0798-1.0810 veya 1.0765'e olası geri dönüş ....

Fourier neyi kehanet ediyor?

Furylerin orada ne kehanette bulunduğunu bilmiyorum - Fibonacci zaten ağır sözünü söyledi))
 
bu arada euro 1.079'a düştükten sonra geri döndü ve fırladı.
 
neyron :
bu arada euro 1.079'a düştükten sonra geri döndü ve yukarı fırladı.
1.083'e geri döner mi merak ediyorum.
 

oh peki, pipleme için birkaç seviye verdik:


 
neyron :
1.083'e geri döner mi merak ediyorum.
062'ye geri dönüp dönmeyeceğini sormak daha iyi - hedge fonları uzun zamandır sözlerini söylediler))
 
mmmoguschiy :
062'ye geri dönüp dönmeyeceğini sormak daha iyi - hedge fonları uzun zamandır sözlerini söylediler))

şüphe?


