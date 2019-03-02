FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1427
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
piyasada fibonacci seviyeleri olduğuna neden karar verdiniz vs.)
piyasada fibonacci seviyeleri olduğuna neden karar verdiniz vs.)
Dün sadece harika bir gündü
Seni başka bir şey hakkında düşündüm ve sen yine kendin hakkındasın.
Ördek Ben her zaman kendim hakkında gibi görünüyorum)
2 sipariş - hala tamam, 3 veya daha fazla - bu zaten potansiyel bir tahliye
1 sipariş olmalı ve para depoya çekilecek...
Açıkçası neden bahsettiklerini de anlamıyorum. Gün boyunca Evra. 1.07138'den al ile girdim, 1.074 - 075'e kadar büyüyeceğimizi düşünüyorum.
Durum açık - aşağı ...
Kısacası öğleden sonra her şey netleşecek...
Aslına bakarsanız, beklediğim gibi...
duracak hiçbir işaret yok. 1.0798-1.0810 veya 1.0765'e olası geri dönüş....
Fourier neyi kehanet ediyor?
Teşekkür ederim!
piyasada fibonacci seviyeleri olduğuna neden karar verdiniz vs.)
inanma...
Ama onları ek bir araç olarak da kullanıyorum. (germe düğmesi akordeon).
Teşekkür ederim!
Yerleşseniz bile 1.0620 kehanetinde bulunuyor.
Teşekkür ederim!
Yerleşseniz bile 1.0620 kehanetinde bulunuyor.
Teşekkür ederim!
+ 5. O yönde belki 1.062'ye ulaşamayacağız ama 1.065'te kesin.
Tahmininizi bir kağıda yazacağım)
teşekkür etmek !