neyron :
piyasada fibonacci seviyeleri olduğuna neden karar verdiniz vs.)
Seviyeleri kafadan ayarlayın ve sonra görünecekler!
 
neyron :
piyasada fibonacci seviyeleri olduğuna neden karar verdiniz vs.)
 
tuma88 :
Dün sadece harika bir gündü

Euro pancake, bazı 60 kişi ulaşmadı, ama ben çekerdim!
Alexey :
Seni başka bir şey hakkında düşündüm ve sen yine kendin hakkındasın.

Ördek Ben her zaman kendim hakkında gibi görünüyorum)

2 sipariş - hala tamam, 3 veya daha fazla - bu zaten potansiyel bir tahliye

1 sipariş olmalı ve para depoya çekilecek...

 
2035977 :
Açıkçası neden bahsettiklerini de anlamıyorum. Gün boyunca Evra. 1.07138'den al ile girdim, 1.074 - 075'e kadar büyüyeceğimizi düşünüyorum.
Lesorub :

Durum açık - aşağı ...

Kısacası öğleden sonra her şey netleşecek...

Aslına bakarsanız, beklediğim gibi...

 
_new-rena :

duracak hiçbir işaret yok. 1.0798-1.0810 veya 1.0765'e olası geri dönüş....

Fourier neyi kehanet ediyor?

Yerleşseniz bile 1.0620 kehanetinde bulunuyor.

Teşekkür ederim!
 
neyron :
piyasada fibonacci seviyeleri olduğuna neden karar verdiniz vs.)

inanma...
Ama onları ek bir araç olarak da kullanıyorum. (germe düğmesi akordeon).

Teşekkür ederim!
 
tuma88 :
Yerleşseniz bile 1.0620 kehanetinde bulunuyor.

Teşekkür ederim!
+ 5. O yönde belki 1.062'ye ulaşamayacağız ama 1.065'e kesinlikle ulaşacağız.
tuma88 :
Yerleşseniz bile 1.0620 kehanetinde bulunuyor.

Teşekkür ederim!
TAMAM. MN1'den vazgeçeceğini hayal ediyorum ... prensipte iyileştirilmesi gerekiyor. sinüs ve kosinüs sıfır civarında döner, dalgıç hesaba katılmaz...
 
2035977 :
+ 5. O yönde belki 1.062'ye ulaşamayacağız ama 1.065'te kesin.

Tahmininizi bir kağıda yazacağım)

teşekkür etmek !
