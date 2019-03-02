FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1403

_new-rena :

çok fazla bakmanıza gerek yok. Şu anda yöntem hakkında okudum ... bu dalgaların dayatılmasıdır. istatistiklere baktı. %40-50 uyumlu. böyle....

burada acımıyor, böyle yuvarlanıyor.

Tırtıl (SSA) hakkında okudum - bu genellikle tahmin gerçeğine bile yakın değil ....

elbette bir düşünce var. Bana öyle geliyor ki, forex fiyatı yaygın olarak inanıldığı gibi "gürültülü" değil ve listelenen tahmin yöntemlerinde gürültüyü ortadan kaldırma yolunu izliyorlar ve fiyat en uygun (karlı) çözümü hissediyor ve arıyor .. .. peki, bu tamamen farklı bir algoritma ve öyle. Algoritmanın devre kartı yönlendirme algoritmasına çok benzediğini düşünüyorum, suyun nasıl ilerlediği gibi...

Peki, evet ))) Piyasa kendine benzer bir fraktal ise veya daha basit bir ifadeyle, karlı anlaşmalarımız, hangi iç içe dalgadan hangi iç içe dalgaya ulaştığınız ve kâr ettiğiniz ne fark eder? fiyat hareketi)))
 

Kafamda 1,5 kg işlenmiş peynir titreşiyor ve ben konsantre olamıyorum. Kesinlikle 1.069 alanına inerse, 1.065'e kırarlarsa, "tepede" olmak için çok erken.

ve bugün yarın herkes izleyemez... Daha doğrusu herkes izleyemez, az kişi yapabilir (c)

 

euro mu aldın ))) İyi uykular )))

 
tol64 :

Yine de Nostradamus, cevapsız kalan çok gerçek bir soru sordu - eritrositler neden insan vücudunun ürettiği alkolden birbirine yapışıyor? Bu soruları takip eden sayfalarda ve bir cevap ipucu yoktu)) Bizi aydınlatın - cahiller? Buradaki hile nedir?

ZY Klitschko'nun hangi miktarlarda ve ne sıklıkla kullandığını merak ediyorum.
 
artikul :

euro mu aldın ))) İyi uykular )))

belki kısa vadede...

ve böylece satışlar: aya gitme ...


 

ve pound için tam tersi: bir gün satın alın!


 
Burada profurnet gibi koşuşturup duran siz sözde analistlersiniz.
 
artikul :

Satın alma zamanı yeşil bir dikey ile gösterilir))) Satışların gerçek zamanı sabah 7'dir (sarı dikey )))))

tam olarak aynı...


 
Lesorub :

tam olarak aynı...


Yahudiler hakkında yazdı ve Yenka bir ayna görüntüsü)))))) (Yahudilere göre, pozisyon satın alıyor) (genel olarak, Profesör her saat başı döneceği için hayal kırıklığına uğradı)
[Silindi]  

Her şey açık artırmada....

Ama şarj ne olacak? )

