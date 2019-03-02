FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1403
çok fazla bakmanıza gerek yok. Şu anda yöntem hakkında okudum ... bu dalgaların dayatılmasıdır. istatistiklere baktı. %40-50 uyumlu. böyle....
burada acımıyor, böyle yuvarlanıyor.
Tırtıl (SSA) hakkında okudum - bu genellikle tahmin gerçeğine bile yakın değil ....
elbette bir düşünce var. Bana öyle geliyor ki, forex fiyatı yaygın olarak inanıldığı gibi "gürültülü" değil ve listelenen tahmin yöntemlerinde gürültüyü ortadan kaldırma yolunu izliyorlar ve fiyat en uygun (karlı) çözümü hissediyor ve arıyor .. .. peki, bu tamamen farklı bir algoritma ve öyle. Algoritmanın devre kartı yönlendirme algoritmasına çok benzediğini düşünüyorum, suyun nasıl ilerlediği gibi...
Kafamda 1,5 kg işlenmiş peynir titreşiyor ve ben konsantre olamıyorum. Kesinlikle 1.069 alanına inerse, 1.065'e kırarlarsa, "tepede" olmak için çok erken.
ve bugün yarın herkes izleyemez... Daha doğrusu herkes izleyemez, az kişi yapabilir (c)
euro mu aldın ))) İyi uykular )))
ZY Klitschko'nun hangi miktarlarda ve ne sıklıkla kullandığını merak ediyorum.
euro mu aldın ))) İyi uykular )))
belki kısa vadede...
ve böylece satışlar: aya gitme ...
ve pound için tam tersi: bir gün satın alın!
Satın alma zamanı yeşil bir dikey ile gösterilir))) Satışların gerçek zamanı sabah 7'dir (sarı dikey )))))
tam olarak aynı...
tam olarak aynı...
Her şey açık artırmada....
Ama şarj ne olacak? )