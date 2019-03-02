FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1402

Lesorub :

Yahudi'ye göre, 0690'daki ciltler çizildi ...

nasıl çizdin şimdi bir şey mi? Fiyat zaten yükseldi.
Hacimler aşağıdadır.

Hangi tahmin yapılabilir???
yukarı???

teşekkür etmek !
 
artikul :
Aslında düşmüyor, sadece düşüyormuş gibi yapıyor))) Ama bu tamamen farklı bir hikaye)))
peki bir şey almam gerekiyor mu?
Düşüyormuş gibi yaparsa.

Teşekkür ederim!
 
Lesorub :

tamam, belki koşarak gelir, Asyalılar gecesi için...


Koku güzel)))) Sıçrayış çerçevesi olmasaydı satışlar yarım periyot daha erken giderdi))) Ve orada titreşimler arasındaki saat sayısı garip, bu yüzden yarım periyot eklemeniz gerekiyor ve sadece çıkıyor sabah 7)))
 
tuma88 :
peki bir şey almam gerekiyor mu?
Düşüyormuş gibi yaparsa.

Teşekkür ederim!
Peki, Yahudilerde geceleri kim anlaşma yapar))) Yorgun oyuncaklar uyuyor, bebekler uyuyor))) La-la-la-la)))
 
tuma88 :
nasıl çizdin şimdi bir şey mi? Fiyat zaten yükseldi.
Hacimler aşağıdadır.

Hangi tahmin yapılabilir???
yukarı???

teşekkür etmek !

en üstteydiler (kırmızı), fiyat oraya gitti, şimdi sıfırlar fiyattan daha yüksek ...

ancak aşağıda göründü, yani. sabah yada yarın fiyat onları da yanında götürebilir meyhaneye(günün açılışını görelim)

birkaç gün içinde böyle görünemesek de ...

 

Bu saatin sonunda euro tekrar satın alınabilir)))

 

Tamam, benim için uyku vakti...

aksi takdirde, 100 gram C2H5OH'den daha kötü olmayacak şekilde monitörün çatısını uçurur.

sağlık daha önemli...

 
Bu yüzden profesyonel ızgara sürekli dalgalanmalar olmasıdır))) Bir pound olsun, çerçeveler birkaç gün gerilir))) Pozu kırdım ve oturdum ve sigara içtim)))
 
artikul :
Peki, Yahudilerde geceleri kim anlaşma yapar))) Yorgun oyuncaklar uyuyor, bebekler uyuyor))) La-la-la-la)))

açık )

Lesorub :

en üstteydiler (kırmızı), fiyat oraya gitti, şimdi sıfırlar fiyattan daha yüksek ...

ancak aşağıda göründü, yani. sabah ya da yarın fiyat onları da yanında götürebilir meyhaneye (günün açılışını görelim)

birkaç gün içinde böyle görünemesek de ...


yani, fiyatın kırmızı çizgilerden sonra çalıştığı ortaya çıktı mı?
tuma88 :
Renochka, elbette, bu hindiyi meraktan sürüyorum, AMA .... ilk izlenim pek iyi değil.
Giriş çıkış noktalarını biliyorsan bu hindiye nafik mi?

teşekkür etmek !

çok fazla bakmanıza gerek yok. Şu anda yöntem hakkında okudum ... bu dalgaların dayatılmasıdır. istatistiklere baktı. %40-50 uyumlu. böyle....

burada acımıyor, böyle yuvarlanıyor.

Tırtıl (SSA) hakkında okudum - bu genellikle tahmin gerçeğine bile yakın değil ....

elbette bir düşünce var. Bana öyle geliyor ki, forex fiyatı yaygın olarak inanıldığı gibi "gürültülü" değil ve listelenen tahmin yöntemlerinde gürültüyü ortadan kaldırma yolunu izliyorlar ve fiyat en uygun (karlı) çözümü hissediyor ve arıyor .. .. peki, bu tamamen farklı bir algoritma ve öyle. Algoritmanın devre kartı yönlendirme algoritmasına çok benzediğini düşünüyorum, suyun nasıl ilerlediği gibi...

