FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1402
Yahudi'ye göre, 0690'daki ciltler çizildi ...
Hacimler aşağıdadır.
Hangi tahmin yapılabilir???
yukarı???
teşekkür etmek !
Aslında düşmüyor, sadece düşüyormuş gibi yapıyor))) Ama bu tamamen farklı bir hikaye)))
tamam, belki koşarak gelir, Asyalılar gecesi için...
peki bir şey almam gerekiyor mu?
nasıl çizdin şimdi bir şey mi? Fiyat zaten yükseldi.
en üstteydiler (kırmızı), fiyat oraya gitti, şimdi sıfırlar fiyattan daha yüksek ...
ancak aşağıda göründü, yani. sabah yada yarın fiyat onları da yanında götürebilir meyhaneye(günün açılışını görelim)
birkaç gün içinde böyle görünemesek de ...
Bu saatin sonunda euro tekrar satın alınabilir)))
Tamam, benim için uyku vakti...
aksi takdirde, 100 gram C2H5OH'den daha kötü olmayacak şekilde monitörün çatısını uçurur.
sağlık daha önemli...
Peki, Yahudilerde geceleri kim anlaşma yapar))) Yorgun oyuncaklar uyuyor, bebekler uyuyor))) La-la-la-la)))
açık )
yani, fiyatın kırmızı çizgilerden sonra çalıştığı ortaya çıktı mı?
Renochka, elbette, bu hindiyi meraktan sürüyorum, AMA .... ilk izlenim pek iyi değil.
Giriş çıkış noktalarını biliyorsan bu hindiye nafik mi?
teşekkür etmek !
çok fazla bakmanıza gerek yok. Şu anda yöntem hakkında okudum ... bu dalgaların dayatılmasıdır. istatistiklere baktı. %40-50 uyumlu. böyle....
burada acımıyor, böyle yuvarlanıyor.
Tırtıl (SSA) hakkında okudum - bu genellikle tahmin gerçeğine bile yakın değil ....
elbette bir düşünce var. Bana öyle geliyor ki, forex fiyatı yaygın olarak inanıldığı gibi "gürültülü" değil ve listelenen tahmin yöntemlerinde gürültüyü ortadan kaldırma yolunu izliyorlar ve fiyat en uygun (karlı) çözümü hissediyor ve arıyor .. .. peki, bu tamamen farklı bir algoritma ve öyle. Algoritmanın devre kartı yönlendirme algoritmasına çok benzediğini düşünüyorum, suyun nasıl ilerlediği gibi...