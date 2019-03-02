FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1767
Bir yalan peri masalı, ama içinde bir ipucu var, iyi adamlar için bir ders.
neden böylesin???? teşekkürler =)
Forumdayken tahminlerinizi revize etmeye ve burada yayınlamaya başlıyorsunuz.
Bir sonraki tahmini yayınlayarak, bu noktanın tersine döneceği, ancak diğer yönde olacağı ortaya çıkıyor.
Teşekkür ederim!
bu yüzden incelemeyin. Bakış açınız için ayağa kalkın. acele etmeye başladığınız ve buna bağlı olarak hatalar yaparak karınızı azalttığınız ortaya çıkıyor.
forumun sakinlerine uyum sağlamaya gerek yok.
Sisteminiz kar getiriyorsa, neden bir şeyi değiştirelim??? ikinci bir hesap açmak ve farklı şekilde ticaret yapmak daha kolay değil (gözden geçirilmiş tahminlerle)
teşekkürler =)
" Ya sonra kaybedersin ", çözüm bu
50 bin odun kazanmak için 500 kaldıraçta 5 bin yeşillik yeterli
Hangi ilginç hesaplamalara sahipsiniz?
20% oldukça sakin ticaret
bu zaten çok - bazı yoldaşlara göre)) Onlar için yılda% 100 tavandır)) ulaşılamaz
Efsane, f4yu üzerinden ticaret yapıyor musunuz?
Onların da sorunları vardı, ya da şimdiden eğilmeye mi başladılar?
Efsane, f4yu üzerinden ticaret yapıyor musunuz?
Onların da sorunları vardı, ya da şimdiden eğilmeye mi başladılar?
nihayet müzayedenin tamamı boyunca herhangi bir sorun yaşanmadı
uzun süredir PAMM'deydi (bir aksaklıkları var), ancak bir gün içinde her şey iade edildi ve geri yüklendi.
Ve evet, bundan gerçekten hoşlanıyorum.