FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1400
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Evet, gökyüzü gözlemcilerinden nefret ederim. Artıklardan alıntılar yapıyorlar ve hadi parmaklarımızı bükelim ... Prensip olarak - haklısın.
Aynada suçlanacak bir şey yok. Her ne kadar bir muhatap olarak İşim sizin için daha uygun olsa da. Zevk almak. ))
//---
PS Ve bir nokta olarak, yeterli argümanınız olmadığı için:
Efsane 23. "Kültürel olarak" içmeniz gerekiyor veya kültürel içme hakkında saçmalık
Alkolün zararlı etkilerini yalnızca alkolik olarak kabul edilen kişilere yükleme girişimleri temelde yanlıştır. Alkolün etkisi altında beyinde meydana gelen değişiklikler, herhangi bir dozda alkol kullanımı ile ortaya çıkar. Bu değişikliklerin derecesi, bu kişinin sözde "içkiler" veya alkoliklere ait olup olmadığına bakılmaksızın, alkollü "içeceklerin" miktarına ve alım sıklığına bağlıdır.
Ek olarak, terimlerin kendileri: “alkolik”, “sarhoş”, “ağır içici”, “ılımlı içici”, “az içici” vb., temel bir fark değil, niceliksel bir farka sahiptir. Ve beyinlerine verilen hasardaki farklılıklar niteliksel değil nicelikseldir.
Bazıları alkoliklere yalnızca çok içenleri, deliryum tremens vb. sarhoş olanları atfetmeye çalışır. Bu doğru değil. Aşırı içki içme, deliryum tremens, alkolik halüsinoz, sarhoşların halüsinasyonlu demansı, alkolik kıskançlık hezeyanı, Korsakov psikozu, alkolik yalancı felç, epilepsi ve çok daha fazlası - tüm bunlar sadece sorunun sonuçlarıdır. Sorunun kendisi, toplumun sağlığı, çalışması ve refahı üzerinde zararlı etkisi olan alkollü “içeceklerin” kullanılmasıdır.
Dünya Sağlık Örgütü alkolizmi bir kişinin alkole bağımlılığı olarak tanımlar. Bu, kişinin ilacın esaretinde olduğu anlamına gelir. İçmek için her fırsatı, her bahaneyi arar, sebep yoksa sebepsiz içer. Aynı zamanda, "ölçümü bildiğini" garanti eder.
"İstismar" terimi de yetersiz olarak kabul edilmelidir. İstismar varsa, kötülük için değil, hayır için, yani faydalı kullanım olduğu anlaşılır. Ama böyle bir kullanım yok! Üstelik zararsız bir kullanım söz konusu değildir. Alkolün her dozu vücuda zarar verir. Fark sadece zarar derecesindedir. "İstismar" terimi prensipte yanlıştır ve aynı zamanda çok sinsidir, çünkü sarhoşluğu bir bahane ile örtmeyi mümkün kılar - diyorlar ki, kötüye kullanmam. Aslında, alkollü "içeceklerin" herhangi bir kullanımı her zaman kötüye kullanımdır.
Kültür, zihin, ahlak - tüm bunlar beynin nitelikleridir. Ve “kültürel olarak içmek” ifadesinin tüm saçmalığını açıklamak için, en azından kısaca, alkolün beyni nasıl etkilediğini tanımakta fayda var.
1950'lerin sonu ve 1960'ların başından itibaren ülkemizde "ılımlı" doz propagandası yapılmaya başlandı; konuşmalarda ve makalelerde alkol tüketiminin adeta bir devlet ortamı olduğu ve değiştirilemeyeceği açıktı. Sorunun aşırılıklara, istismara, yani alkolizmle mücadelede yattığını söylüyorlar.
N. A. Semashko bile şöyle yazdı: “Sarhoşluk ve kültür, buz ve ateş, ışık ve karanlık gibi birbirini karşılıklı olarak dışlayan iki kavramdır.”
Bu konuyu bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirmeye çalışalım. Her şeyden önce, "kültürel içme" bağnazlarının hiçbiri bunun ne olduğunu söylemedi. Bu terimle ne kastedilmektedir? Bu birbirini dışlayan iki kavram nasıl ilişkilendirilir: alkol ve kültür?
Belki de "kültürel içme" terimiyle bu insanlar şarabın emiliminin gerçekleştiği ortamı anlıyorlar? Güzelce ayarlanmış bir masa, harika bir meze, zarif giyimli insanlar ve en yüksek derecelerde konyak, likör, Burgonya şarabı veya kinzmarauli mi içiyorlar? Bu "içme kültürü" mü?
DSÖ tarafından yayınlanan bilimsel verilerin gösterdiği gibi, bu tür şarap içmek sadece önlemekle kalmaz, tam tersine sarhoşluk ve alkolizmin tüm dünyada gelişmesini destekler. Ona göre, son zamanlarda sözde "yönetim alkolizmi", yani iş adamlarının, sorumlu çalışanların alkolizmi, dünyada zirveye çıktı. Ve "içme kültürü" kavramı duruma yatırılırsa, gördüğümüz gibi, bu eleştiriye dayanmaz ve bizi sarhoşluk ve alkolizmde daha da büyük bir gelişmeye götürür.
Belki de “kültürel içme” taraftarları, belirli bir doz şarap aldıktan sonra insanların daha kültürlü, daha akıllı, daha ilginç ve konuşmalarının daha anlamlı, derin anlamlarla dolu olduğu anlamına mı geliyor?
I. Pavlov'un okulu, beyin korteksindeki ilk, en küçük alkol dozundan sonra, eğitim unsurlarının, yani kültürün atıldığı bölümlerin felç olduğunu kanıtladı. Öyleyse, ilk bardaktan sonra, tam olarak yetiştirilmeyle elde edilen şey beyinde kaybolursa, yani insan davranışı kültürünün kendisi kaybolursa, ne tür bir “içme kültürü” hakkında konuşabiliriz? Beynin daha yüksek işlevleri bozulur, yani daha düşük formlarla değiştirilen çağrışımlar. İkincisi, zihinde oldukça yersiz ortaya çıkar ve inatla tutunur. Bu tür dernekler tamamen patolojik bir fenomene benziyor. Çağrışımların niteliğindeki değişiklik, sarhoşların düşüncelerinin bayağılığını, basmakalıp ve önemsiz ifadelere eğilimi, boş bir kelime oyununa açıklar.
Bunlar, “orta” dozda alkol almış bir kişinin nöropsişik alanının durumuyla ilgili bilimsel verilerdir. Buradaki "kültür" nedir? Sunulan analizden açıkça anlaşılmaktadır: “küçük” bir doz alkol de dahil olmak üzere alkol almış bir kişinin ne düşüncesinde ne de eylemlerinde en azından bir dereceye kadar kültüre benzeyen hiçbir şey yoktur.
Alkolün bir uyuşturucu ve protoplazmik bir zehir olduğu göz önüne alındığında, tüketimi kaçınılmaz olarak alkolizme yol açacaktır, her eğitimli kişi için alkol tüketimiyle savaşmadan alkolizmle savaşmanın anlamsız olduğu açıktır.
Alkol tüketimini yasaklamadan sarhoşlukla savaşmak, savaş sırasında cinayetle savaşmak gibidir. Biz şaraba karşı değiliz, ama sarhoşluğa ve alkolizme karşıyız demek, politikacıların savaşa karşı değiliz, savaşta öldürmeye karşıyız demeleri ile aynı ikiyüzlülüktür. Bu arada, bir savaş olursa, hem yaralılar hem de ölüler olacağı, alkollü "içecek" tüketimi varsa, o zaman sarhoş ve alkoliklerin olacağı oldukça açıktır. Bunu sadece beyinlerini alkolle tamamen zehirlemiş olanlar veya mevcut durumdan memnun olanlar, "ulaşılan tüketim seviyesini dengelemek" isteyenler anlayamaz.
"Kültürel içme" teorisi toplumumuza her gün onarılamaz zararlar vermeye devam ediyor. 1925'te, mutlak ayıklığın hala teşvik edildiği zamanlarda, çeşitli erkek işçi kategorileri arasında teetotaler'lerin %43'ü varsa, şu anda %1'den daha azını oluşturuyorlar! 1925'te sarhoşlar ve alkolikler% 9.6, 1973'te zaten% 30 idi ("Alkolizmin Ekonomisi" tartışması, Novosibirsk, 1973). Şimdiye kadar, alkol tüketimindeki artış göz önüne alındığında, sayı da buna bağlı olarak arttı.
Kadın alkoliklerin durumu daha da trajik. Savaş öncesi yıllarda erkek alkoliklerin sayısına göre sayıları yüzde yüzlerdeyse, şimdi kadın alkolizmi yüzde 9-11'dir, yani orantılı olarak yüzlerce kez artmıştır. WHO'ya göre, genç kadınlar arasında kadın alkolizmi artık neredeyse erkek alkolizmiyle karşılaştırılıyor. Gençler ayrıca alkolle ilgili olarak kararsız oldukları ortaya çıktı. 1925'te, 18 yaşın altındaki içicilerin% 16,6'sı ve 1975'te çok sayıda araştırmaya göre,% 95'e varan oranlarda vardı.
Modern koşullarda, yalnızca "kültürel" alkol tüketiminin tuzağına düşmeyen kişilerin yaşamları boyunca sağlıklı kaldıkları ve inanılmaz uzun ömür elde ettikleri her zamankinden daha fazla unutulmamalıdır.
lira mı satıyoruz
Evet, gökyüzü gözlemcilerinden nefret ederim. Artıklardan alıntılar yapıyorlar ve hadi parmaklarımızı bükelim ... Prensipte olsa da - haklısın.
Harika makaleler ve videolar! seni düşündürür.
Teşekkür ederim.
bir kez o ve beni yasağı getirdi. onu görmezden gel...
Evet, biri suçlu olmalı, ama kendisi değil. ;)
Bana değil, en azından mit 22 ve mit 23'e dikkat etmeniz gerekiyor. Amaç buydu. Diğer her şey yolunda. )))
PS Bu arada, bu yasaktan sonra çok daha terbiyeli davranmaya başladınız. Doğru şekilde. Bir şeyden hoşlanmıyorsanız ve hakaretten başka yazacak bir şey yoksa, dikkat etmemek daha iyidir. Doğru sonuçları çıkardınız ve kendinizi tamamen kontrol ettiniz. Bu övgüye değer. ))
Harika makaleler ve videolar! seni düşündürür.
Teşekkür ederim.
lira mı satıyoruz
Satıcılar yakında oh oh çığlık atacak
belki yapacaklar, sadece geceleri tepede sadece sıfırlara bakarak...
belki yapacaklar, sadece geceleri tepede sadece sıfırlara bakarak...
ve profesyonel ağımız orada ne diyor?
Bu platform için ödeme yaptınız mı? yoksa bedava mı?
teşekkür etmek !
Bakalım, görelim...
ama şimdi oldu)
Fiyat düştüğünde, muhtemelen bir kanca olacaktır)
Teşekkür ederim !