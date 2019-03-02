FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1296

Yeni yorum
 
stranger :
Opsiyon seviyeleri belirlenmemiş, gerçek işlemlerin yanı sıra vadeli işlemler sonucunda oluşturulmaktadır, ancak fibo kimin umurunda gibi .... hayır)
biraz yanlış. Yine de bu seviyeler her zaman Fibo seviyelerine karşılık gelir!!! Belki seçenekler bazen bu seviyeleri daha doğru bir şekilde vurgulayabilir.
[Silindi]  
_new-rena :
Buraya bir link koyacağım.

https://www.mql5.com/ru/forum/42180/page14#comment_1477451

https://www.mql5.com/ru/docs/constants/environment_state/marketinfoconstants

Bunu ilginç buldum...

ФОРТС Прошу помощи
ФОРТС Прошу помощи
  • www.mql5.com
Прошу откомпилировать этот код и "бросить" индикатор на символ MIX-6. - Страница 14 - Категория: автоматические торговые системы
 
mmmoguschiy :
Timsah. Ana şey, kanalın kenarlarındaki kilitleri açmaktır - Schaub'un ağzı kırıldı
Aksine, bir şeyler ısıracak depozitoda
 
_new-rena :

https://www.mql5.com/ru/forum/42180/page14#comment_1477451

https://www.mql5.com/en/docs/constants/environment_state/marketinfoconstants

Bunu ilginç buldum...

Oraya baktım ve Halt göründü.
[Silindi]  
stranger :
Baktım ve Halt göründü.
evet herkesi ıslatıyor ordaki herkese anlasın diye akım verilmiyor)))))))))))))))) // linke tıkla...
 
stranger :
Evet, böyle bir kavram yok, bir kilit bile, açgözlülükten, eğer karı sabitlemek istiyorsanız - düzeltin, ancak değilse, devam edin.
Bu, hamuru olmayan biri, öyle bir şey yok ama kilit var, Rusça'da bir blok!
 
_new-rena :
evet herkesi ıslatıyor ordaki herkese anlasın diye akım verilmiyor)))))))))))))))) // linke tıkla...
Evet, baktım, Kazaktan Merc yapmaya çalışıyorlar, ama neden varsa.
[Silindi]  
stranger :
Evet, baktım, Kazaktan Merc yapmaya çalışıyorlar, ama neden varsa.
Evet. Döviz piyasası dışındaki akımın kurtuluşunun camdaki akım olduğunu düşünüyorlar. Direkt olarak - "Eh, yapamadım, yapamadım!!!" derlerdi. )))
 
Genel olarak, herkesi uzun bir düzeltmenin başlangıcından dolayı tebrik ediyorum.
 
stranger :
Genel olarak, herkesi uzun bir düzeltmenin başlangıcından dolayı tebrik ediyorum.
beklemek gibisi var mı
1...128912901291129212931294129512961297129812991300130113021303...2119
Yeni yorum