FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1296
Opsiyon seviyeleri belirlenmemiş, gerçek işlemlerin yanı sıra vadeli işlemler sonucunda oluşturulmaktadır, ancak fibo kimin umurunda gibi .... hayır)
Buraya bir link koyacağım.
https://www.mql5.com/ru/forum/42180/page14#comment_1477451
https://www.mql5.com/ru/docs/constants/environment_state/marketinfoconstants
Bunu ilginç buldum...
Timsah. Ana şey, kanalın kenarlarındaki kilitleri açmaktır - Schaub'un ağzı kırıldı
Bunu ilginç buldum...
Baktım ve Halt göründü.
Evet, böyle bir kavram yok, bir kilit bile, açgözlülükten, eğer karı sabitlemek istiyorsanız - düzeltin, ancak değilse, devam edin.
evet herkesi ıslatıyor ordaki herkese anlasın diye akım verilmiyor)))))))))))))))) // linke tıkla...
Evet, baktım, Kazaktan Merc yapmaya çalışıyorlar, ama neden varsa.
Genel olarak, herkesi uzun bir düzeltmenin başlangıcından dolayı tebrik ediyorum.