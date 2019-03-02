FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1290
Evet, aklıma p gibi bir şey daha geliyor ... c)))))
apcheeeee! ben de. Ona söyledim - tahminlerinize karşı ticaret yapın, Kase'ye sahip olmak istiyorsanız, uymuyor ....
HE büyük harfle yazılır
Ve daha büyük, aksi takdirde kırılacak)))
Unuttum! )) Şimdi sadece kendi kendini kırbaçlama, suçluluğumu telafi edecek. )))
Onun temel sorunu, bir anlaşmayı açtıktan sonra hemen sonucu beklemesi, ona yenin bir aydan fazla bir süredir satış için işlem gördüğünü söylemesidir, bu yüzden HE bir yopnet'tir))))
Aslında 19 hafta
Ana şey, ticaretin NEREDE olduğunu belirlemek ve daha sonra fiyat hareket ettiğinde, küçük de olsa +'da daha az başarılı bir kapanış, ancak uğultuları bırakın)
Sistemim pound için en düşük 1.4315, en yüksek 1.5040 gösteriyor. Oradan alıp/satacağım.
Şimdi fiyat tam ortada, kim bilir nereye gidecek. Bekleyeceğim, sanırım.
hayatın gerçekleri)