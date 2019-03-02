FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1292

stranger :
Loki sadece umutsuzluk ve belirsizlikten büyür))))))))))))))))))))))))))))))))))
Ana şey, sonuna kadar haklı olduğunuzdan emin olmaktır - Kolyan ile görüşmeye kadar
mmmoguschiy :
Timsah. Ana şey, kanalın kenarlarındaki kilitleri açmaktır - Schaub'un ağzı kırıldı
özellikle ağzı 500 cipsle ve her iki çöreği de sıcak yemeye çalışın)
 
_new-rena :
özellikle ağzı 500 salkım ve her iki çöreği de sıcak yemeye çalışın)
500 yeterli değil - emin olmak için daha fazlasını alın
Pipslere ördek ve gözler için 500) 4. işaretten bahsediyordum ve burada HIM'de buna benzer bir şey vardı (200 fiş), bu nedenle eksilerde% 42 ...
Bicus :

Hadi baba. Zaten gerçek olmadığını öğrendik.

)))

evet) ve bir süpermarkette temizlikçi olarak çalışıyorum)))
doğal olarak. sonra onlarla savaşırlar .... kilitler kime bu kadar müdahale etti ve en önemlisi ne (?) - bu ilginç bir gerçek ...
 
Yaratıcıları dışında kimseye karışmazlar)
stranger :
Yaratıcıları dışında kimseye karışmazlar)
tabii ki, buldozerden gelen kaybı giderirseniz, umutsuzluktan tuvalete kaynar su dökersiniz.))))
 
Evet, böyle bir kavram yok, bir kilit bile, açgözlülükten, eğer karı sabitlemek istiyorsanız - düzeltin, ancak değilse, devam edin.
Kabul ediyorum. Eh, kar da pornoyu düzeltmek için bir kilit tamamlandı)
