FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1301

_new-rena :
Hey! Kıçında işler nasıl? // varlığınla bizi şımartma....
Bizimle iletişim kurmak istemiyor, görüyorsun, aptal ve eğitimsiz dedi (
 
Alexey :
Satın almayı kapatırsınız ve hemen üst kısım gider, göreceksiniz
Komisyoncunun beni takip ettiğini düşünüyorsun... Bakalım kimin sinirleri daha güçlü.
 
_new-rena :
Robotlar, 1.0950-1.10 fırtınası yapacağız.
Ishim :
Hey! her şey eskisi gibi ((( (başka bir tc biçer)
diskler? sinyaline karşı işlem yapın - süper bir TS "anti-disk" olacak...
 
stranger :
ve tırnak işaretleri olmadan orada ne yapacaksın? Berabere? )))
 
Speculator_ :
İki gözü de takip eder, onsuz, nasıl
 
Ishim :
Evet, orada yapmayacağım, euro almadım, pound aldım)
 
stranger :
Uyanıyoruz, ama yine de oraya kadar büyümek zorundayız.
Alexey :
bir kez o...

