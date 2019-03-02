FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1303
Öğretmenin adını ne koydun????!!!!!
Satır aralarını oku
Öğretmen akıllı bir adamdır, nereden satın alacağını bilir
Öğretmen akıllı bir adamdır, nereden satın alacağını bilir
peki nerede dedi
https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page1302#comment_1506064
Sensei, peki ya petrol?
bir yılda 100 dolara ulaşacak!
Eh, evet, doğru dedi, ama sadece oraya gitmen ve sonra satın alman, satın alman ve tekrar satın alman gerekiyor, satın almada 0,6 lotum kaldı
bir yılda 100 dolara ulaşacak!
Bence daha hızlı ve daha yakın, 73 -84 hala gerçek
Bence yalnız değilsin .... böyle bir alt kesim ancak talaşların 300-400 hareketinden önce olabilir ..... 1.02-1.025 ...
Bence daha hızlı ve daha yakın, 73 -84 hala gerçek