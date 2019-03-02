FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1303

Yeni yorum
 
stranger :
Öğretmenin adını ne koydun????!!!!!

Satır aralarını oku

Öğretmen akıllı bir adamdır, nereden satın alacağını bilir

 
Alexey :

Satır aralarını oku

Öğretmen akıllı bir adamdır, nereden satın alacağını bilir

peki nerede dedi

https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page1302#comment_1506064

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015
  • www.mql5.com
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015. - Страница 1302 - Категория: общее обсуждение
 
Sensei, peki ya petrol?
 
stranger :
Sensei, peki ya petrol?
bir yılda 100 dolara ulaşacak!
[Silindi]  
Ishim :
bir yılda 100 dolara ulaşacak!
ve 100 yuan'a kadar bir dolar?
 
stranger :

peki nerede dedi

https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page1302#comment_1506064

Eh, evet, doğru dedi, ama sadece oraya gitmen ve sonra satın alman, satın alman ve tekrar satın alman gerekiyor, satın almada 0,6 lotum kaldı
[Silindi]  
Alexey :
Eh, evet, doğru dedi, ama sadece oraya gitmen ve sonra satın alman, satın alman ve tekrar satın alman gerekiyor, satın almada 0,6 lotum kaldı
Bence yalnız değilsin .... böyle bir alt kesim ancak fişlerin 300-400 ..... 1.02-1.025 ... 20-00 yerel hareketinden önce olabilir
 
Ishim :
bir yılda 100 dolara ulaşacak!

Bence daha hızlı ve daha yakın, 73 -84 hala gerçek

 
_new-rena :
Bence yalnız değilsin .... böyle bir alt kesim ancak talaşların 300-400 hareketinden önce olabilir ..... 1.02-1.025 ...
Pekala, alt kesim özellikle korkunç değil, sadece tetikte olmanız gerekiyor
 
stranger :

Bence daha hızlı ve daha yakın, 73 -84 hala gerçek

İTİBAREN! Bir çizelgem bile yok.
1...129612971298129913001301130213031304130513061307130813091310...2119
Yeni yorum