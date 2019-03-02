FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1295

Yeni yorum
[Silindi]  
stranger :
efsane, değil mi?
Numara
 
Myth63 :
Numara
Otur, iki
 

üç...


[Silindi]  
stranger :
Otur, iki

Garip, burada MT5'te alım/satım hacimleri açısından iki iyi takım var. Sınanmış?

Değişimden biraz farklı olduğunu söylüyorlar - birer birer, maksimum on çok nadirdir (bir dakika boyunca günde 10 kez). Dinamikte hacimler.

 
Lesorub :

üç...


Dün al dedim, bugün sen al limiti belirliyorsun)
 
_new-rena :

Garip, burada MT5'te alım/satım hacimleri açısından iki iyi takım var. Sınanmış?

Borsadan biraz farklı olduğunu söylüyorlar - bir, en fazla on. Dinamikte hacimler.

Değil. Neden, raporlarda ve çevrimiçi olarak, aynı CME'de gerçek hacimlere sahip vadeli işlemlerde alım satımlar var, ne bir bisiklet bulmak için.
[Silindi]  
stranger :
Değil.
Buraya bir link koyacağım.
 
stranger :
Dün al dedim, bugün sen al limiti belirliyorsun)
Sizi tekrar EURCAD'e davet ediyorum...
 
stranger :
Ama ben farklı savunuyorum. Vadeli işlemlerde ve opsiyonlarda satışlar / alımlar görüyorum ve kimin ve neden olduğu umurumda değil)))
sen seçenek seviyelerini görüyorsun, ben fib seviyelerini görüyorum. sizce nasıl farklılar? )) bunları neye dayanarak ifşa ediyorlar?
 
mmmoguschiy :
sen seçenek seviyelerini görüyorsun, ben fib seviyelerini görüyorum. sizce nasıl farklılar? )) bunları neye dayanarak ifşa ediyorlar?
Opsiyon seviyeleri belirlenmemiş, gerçek işlemlerin yanı sıra vadeli işlemler sonucunda oluşturulmaktadır, ancak fibo kimin umurunda gibi .... hayır)
1...128812891290129112921293129412951296129712981299130013011302...2119
Yeni yorum