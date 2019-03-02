FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1300

stranger :
Öğretmen neden sessiz, belki benimle iletişim kurmak istemiyor?
Yahudilere göre tarafsız bir konum - çabucak söndü mü yoksa bugün temel neydi? (Ağ komutunuzu öğretmedim, öğretmiyorum, yapmıyorum ... - genel olarak, bu temelde imkansız)
 
Ishim :
Yahudilere göre tarafsız bir konum - çabucak söndü mü yoksa bugün temel neydi? (Ağ komutunuzu öğretmedim, öğretmiyorum, yapmıyorum ... - genel olarak, bu temelde imkansız)
Ishim :
Yahudilere göre tarafsız bir konum - çabucak söndü mü yoksa bugün temel neydi? (Ağ komutunuzu öğretmedim, öğretmiyorum, yapmıyorum ... - genel olarak, bu temelde imkansız)
Sadece uzağa gitmek istemiyor, geri dönmek zorunda kalacak!
 

ikiye katlamak

Speculator_ :

Öykü

M5 ile hikaye kendini tekrarladı .... Ben de aynısını söylüyorum - orada kalem yakalamak iyi değil!

M15'i alın, "-" ye sonuna kadar basın ve bakın... Az ya da çok tırtıl için.

 
Speculator_ :

Öykü
bir GUI olacak ve sadece 0'da satın almayı kapatacaksınız))))
 
Speculator_ :

ikiye katlamak

Sayın! peki, seni nereye götürdü ... (((
 
Speculator_ :

Öykü
Satın almayı kapatırsınız ve hemen üst kısım gider, göreceksiniz
Ishim :
Sayın! peki, seni nereye götürdü ... (((
Hey! Alayda işler nasıl? // varlığınla bizi şımartma....
