FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1291
Bu anti-bilimsel tablo ne anlama geliyor?
Mesela fiyat 1.4556'nın altına düşmeyecek mi?
Alt satıra bakın. Bu arada, evet, ana destek, bugün 4529-68 yazdı. Şimdi düşerse, ayılara süper kârı kim ödeyecek, A.S.?)))
çeviri ile
evet, loki gitti. Bu da onun bulduğu bir şey değil.
Loki normaldir
voshpeeeee))) gerçek hayatta, kilit stratejim de kabukları ıslatır)
Hadi baba. Zaten gerçek olmadığını öğrendik.
)))
Loki normaldir