FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1291

Bicus :
Bu anti-bilimsel tablo ne anlama geliyor?
Yazdıklarınız, alt, üst vb.)
 
efsane, değil mi?
 
Mesela fiyat 1.4556'nın altına düşmeyecek mi?
 
Alt satıra bakın. Bu arada, evet, ana destek, bugün 4529-68 yazdı. Şimdi düşerse, ayılara süper kârı kim ödeyecek, A.S.?)))

çeviri ile

 
_new-rena :
evet, loki gitti. Bu da onun bulduğu bir şey değil.
Loki normaldir
mmmoguschiy :
Loki normaldir
voshpeeeee))) gerçek hayatta, kilit stratejim de kabukları ıslatır)
stranger :

resme bakmazsanız 4290 // tamamen benim fikrim...
 
_new-rena :
voshpeeeee))) gerçek hayatta, kilit stratejim de kabukları ıslatır)

Hadi baba. Zaten gerçek olmadığını öğrendik.

)))

 
Timsah. Ana şey, kanalın kenarlarındaki kilitleri açmaktır - Schaub'un ağzı kırıldı
 
mmmoguschiy :
Loki normaldir
Loki sadece umutsuzluk ve belirsizlikten büyür))))))))))))))))))))))))))))))))))
