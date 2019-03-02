FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1299

Euro - 1.084. devamını görelim
 
Speculator_ :

Canım, belki seninle aynı fikirde olsam da, satış fikri başarısız. Satışı kapatacağım ve alımı açacağım.

kahretsin, neredeyse sandalyemden düşüyordum, gözyaşlarına güldüm!
 

Zencefilli kurabiye ne kadar dayanır?


 
Ishim :

satın almak! Ayrıca birde şu var?

pound - 1.49 - 1.50 satış seviyeleri. (hedefsiz ticaret yapmak zor - nasıl yaptığınızı bilmiyorum - genel olarak çanta taşımak gibi değil ...)

Ohhh, merhaba, Sensei)))

Bu doğru, ben buna güveniyorum. 49-50 ve sonra göreceğiz.

 
stranger :
o bunları pire yakalar
 
Alexey :
Bu pireleri yakalar
Öğretmen neden sessiz, belki benimle iletişim kurmak istemiyor?
 
Muhtemelen inanmayanlardan bıkmıştır, bu yüzden yapıcı eleştiri anına kadar umut verir.
 
mmmoguschiy :
Tekrar etrafa fırlatmak - pire
Alexey :
Bu pireleri yakalar

Anlamıyorsun! Bu iki gün içinde !

 
Alexey :
İnanmayanlar gerçekten yorulur, bu yüzden yapıcı eleştiri anına kadar umut verir.
Ve "ticarete dönüşüyor" hakkında ne mırıldanıyor?
