FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1294
Nuuuu, bugün MMM .. kim ecstasy olacak)))
Yarın faiz oranı - uuuuhh!!!!
Neden ecstasy yapayım - her şey bekleniyordu
bir raporu bulanıklaştırın - kontrol edin
Hayır, süpermarkette yerleri temizlediğini söyledi.
)))
ve ben bir kapıcı olarak biraz daha fazla çalışıyorum:
loki))))
ve ben bir kapıcı olarak biraz daha fazla çalışıyorum:
Çevre düzenlemesi de güzel bir şey.
evet, çöp toplandığında - temizleriz, yıkarız .... düzen kutsaldır)
Peki, söyle bana - neden bu seçenekler bana düştü - kafamı Alman ormanlarının derinliklerinden kandırmak için?
Burada, bunun yerine, aşırı alım / aşırı satıma odaklanmanız gerekiyor. Şimdi euro aşırı satıldı. Piyasa nereye gidecek?
Öykü
Şimdi nasıl anladığımı kısaca özetleyeceğim. Vadeli işlemler ve seçenekler nelerdir? Bu, ihracatçıların riskinden korunmak ve başka bir şey değil. İhracatçılar kimlerdir? Evet, aynı sıradan insanlar. Vryatli orada bir çeşit içeriden var. Sadece çit yapıyorlar ve hepsi bu. Ve bu, rublenin düşüşüne karşı önlem alırlarsa, gerçekten düşeceği anlamına gelmez. Larrix'in dediği gibi, bu aynı tahmin oyunu.
Burada, bunun yerine, aşırı alım / aşırı satıma odaklanmanız gerekiyor. Şimdi euro aşırı satıldı. Piyasa nereye gidecek?
en azından - burada bahsettiğimiz şey - bu, her ihtimale karşı bilgi toplamak ve ardından gerekli teklifte geri çekilmek için merkezi bir örtülü noktadır.
nereye gidecek - Garip doğru söyledi.