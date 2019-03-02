FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1294

_new-rena :
Nuuuu, bugün MMM .. kim ecstasy olacak)))
Neden ecstasy yapayım - her şey bekleniyordu

Yarın faiz oranı - uuuuhh!!!!
mmmoguschiy :
bir raporu bulanıklaştırın - kontrol edin
 
_new-rena :
bir raporu bulanıklaştırın - kontrol edin
Erken, Rena, erken
Bicus :

Hayır, süpermarkette yerleri temizlediğini söyledi.

)))

ve ben bir kapıcı olarak biraz daha fazla çalışıyorum:

loki))))

 
_new-rena :

ve ben bir kapıcı olarak biraz daha fazla çalışıyorum:


Çevre düzenlemesi de güzel bir şey.
mmmoguschiy :
Çevre düzenlemesi de güzel bir şey.

evet, çöp toplandığında - temizleriz, yıkarız .... düzen kutsaldır)

Peki, söyle bana - neden bu seçenekler bana düştü - kafamı Alman ormanlarının derinliklerinden kandırmak için?

 
_new-rena :

evet, çöp toplandığında - temizleriz, yıkarız .... düzen kutsaldır)

Peki, söyle bana - neden bu seçenekler bana düştü - kafamı Alman ormanlarının derinliklerinden kandırmak için?

Şimdi nasıl anladığımı kısaca özetleyeceğim. Vadeli işlemler ve seçenekler nelerdir? Bu, ihracatçıların riskinden korunmak ve başka bir şey değil. İhracatçılar kimlerdir? Evet, aynı sıradan insanlar. Vryatli orada bir tür içeriden var. Sadece çit yapıyorlar ve hepsi bu. Ve bu, rublenin düşüşüne karşı önlem alırlarsa, gerçekten düşeceği anlamına gelmez. Larrix'in dediği gibi, bu aynı tahmin oyunu.

Burada, bunun yerine, aşırı alım / aşırı satıma odaklanmanız gerekiyor. Şimdi euro aşırı satıldı. Piyasa nereye gidecek?
 

mmmoguschiy :
Ama ben farklı savunuyorum. Vadeli işlemlerde ve opsiyonlarda satışlar / alımlar görüyorum ve kimin ve neden olduğu umurumda değil)))
mmmoguschiy :
en azından - burada bahsettiğimiz şey - bu, her ihtimale karşı bilgi toplamak ve ardından gerekli teklifte geri çekilmek için merkezi bir örtülü noktadır.

nereye gidecek - Garip doğru söyledi.

