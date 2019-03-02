FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1298

stranger :


Mütevazıyım, dün yüz, bugün yüz iki siyah askıda (

Ama aynı zamanda daha büyük bir zaman dilimin var.
Speculator_ :
Şey, her şey, onunla karşılaştım, zaten saklanıyorum ....
 
 

Satmak

 
stranger :

Böyle daha iyi


 
Speculator_ :

0.08 zaten kapandı mı? aynı yerde kar bile yoktu
 
Alexey :
0.08'e gelince, zaten kırmızı renkte olurdu ve ayrıca 0.08, 0.1'i açmayı mümkün kıldı.

 
Alexey :
Sevgili, belki de seninle aynı fikirde olsam da, satış fikri başarısız. Satışı kapatacağım ve alımı açacağım.

 
Speculator_ :

satın almak! Ayrıca birde şu var?

pound - 1.49 - 1.50 satış seviyeleri. (hedefsiz ticaret yapmak zor - nasıl yaptığınızı bilmiyorum - genel olarak çanta taşımak gibi değil ...)

 
Speculator_ :

Tekrar etrafa fırlatmak - pire
