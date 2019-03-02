FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1289
Anatoly analistleri okudu - fiyat seviyeden seviyeye hareket ediyor. Bir yumruk diğerine geçer. Bugün EXPLOSED seviyesinde net bir bozulma oldu, ardından bir düzeltme ya da her neyse. Şimdi kenar çubuğu. Yani ya seviye önemliydi ya da İtalya'daki haberlere denk geldi
İşte euronun büyümesinin önündeki en büyük engel
ona ve akhtung'a
Hedeflediğimiz yer orası))
Ve düzenlendiğinde - ticaret yapın ve tüm haberlere ve zekaya tükürün))))
Bu bir hedefse, o zaman tam akhtung'dayım)))) Bu bir hedef değil, bu mastürbasyon))))
ve hepsini çeyreklerle bir araya getirin... ve tüm sözleşmelerin fiyatını ortalama...
Tamamlandı.
Ve hatta daha fazlası)
Mastürbasyon parite bebeği 1.34'ten bekleyin, işte gerçek hedef
Bir şey beklemiyorum, bir pound alıyorlar, ben de yanlarındayım)))
Dün euroyu çektim, dip 0520-30'da haftalık seviyelerde tutuluyor, bu yüzden 0650-70'e kadar fiyat dışarı itilecek, sonra daha yükseğe çıkacağını düşünüyorum, ancak "sonraki" kelimesiyle başlayarak, bu Bir varsayım)
Bu arada Öğretmen tüm rekorları kırdı, -%42 (bu pamm için de dua edelim)
Amin
Evet, aklıma p gibi bir şey daha geliyor ... c)))))