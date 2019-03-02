FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1288

mmmoguschiy :
Kukla, piç - yine burnundan gidiyor

Ya da İtalya'daki haberler komik geldi
Bu bir kukla şoför değil, burnunun önünde sallayan sensin, en büyük çağrın
 
mmmoguschiy :
Sadece her şeyi raflara koymanız gerekiyor. 1 pound = 0.45 kg. Destek 1.4529-1.4568'de, aniden başarısız olursa oradan güvenle alabilirsiniz. Rezistans. 1.4760-65, 1.4880, 14990-1.5025. Her şey, ticaret yapabilirsiniz)))
 

Ve düzenlendiğinde - ticaret yapın ve tüm haberlere ve zekaya tükürün))))

 
stranger :

Bu bir türkiye şok demosu mu?
 
Alexey :
Bu bir türkiye şok demosu mu?

Hayır, bu bir proto örnek) Hindi civcivleri olmayacak, zaten söylendi.

Bebek hayal edenler için bir örnek)

Burada yanlış olan ne?)

stranger :

Bu yüzden bunu uzun zaman önce ortaya koydum ve bir tahminde bulundum - 1.051 birkaç gündür hedefi görüyor. Ama Kukl onu yanlış bir şekilde delmeye karar verdi ve sonra keskin bir şekilde... yukarıya. Şimdi, daha da fazlası, piç kurusu orada fiyatı savuruyor! Damla balast
 
mmmoguschiy :
Buldozerden dışarı çıkmak gerekli değildir. Ne yayarsan onu alırsın. )))
 
tol64 :
Anatoly analistleri okudu - fiyat seviyeden seviyeye hareket ediyor. Bir yumruk diğerine geçer. Bugün EXPLOSED seviyesinde net bir bozulma oldu, ardından bir düzeltme ya da her neyse. Şimdi kenar çubuğu. Yani ya seviye önemliydi ya da İtalya'daki haberlere denk geldi
 
mmmoguschiy :
Kötü tavsiye . Reddediyorum. ))

Herkes kendi analisti olmalı. ;)

 
tol64 :

Kötü tavsiye . Reddediyorum. ))

Şaka Yine de, bu özü değiştirmez - seviyeden seviyeye gideriz
