FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1286

Alexey :
Ve test için onlardan borç para alın, böylece uzun süre transferler hakkında endişelenmeyin
Neden ödünç al, sadece al, evet...
 
_new-rena :

beklemek. karıştırma. onlara para taşımak için - bahsettiğiniz şey bu, ama ben başka bir şeyden bahsediyorum - bu, ticaret için (kısaca yönetimde) ve hatta bir tüccar ekibinde size büyük para teklif edildiğinde.

böyle kurtulmak için ördek, "pipsouvshik" tipi ....))) bağlantı neredeyse anında kesilir)))

Hedge marjı = 0 hakkında söylemek yeterli, hemen faizlerini kaybederler, bu onların ana notudur
 
stranger :
200 dolarlık bir bonus gibi demek istediğim buydu.
 
Alexey :
Böyle küçük, en az birkaç parça))))
stranger :
44 ise, daha fazla alacak mısınız yoksa sözde “düşüş” sizi rahatsız mı ediyor?)
1.446 ---> 1.468
 
pako :
Paco, pound bazında satışlarda %88, bu yüzden onları patlatmamız gerekiyor. Hurda seviyeleri 4720, 4820 ve 49-4915'tir.
 
stranger :
5 dolara bile kendilerini asacaklar
 

ladin aldım

 
Alexey :
primeri okudun mu?

git gör, özellikle senin için)

