FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1285
4400'den olabilir mi?
44 ise, daha fazla alacak mısınız yoksa sözde “düşüş” sizi rahatsız mı ediyor?)
Sözde "çekilme" tarafından gerçekten rahatsız oldum ...
Sonra bambu dumanı)))
Audi, pound, euro hakkında konuşalım, yoksa çöpü tekrar kulübeye götürürsünüz)))
audi çalışırken:
audi çalışırken:
beklemek. karıştırma. onlara para taşımak için - bahsettiğiniz şey bu, ama ben başka bir şeyden bahsediyorum - bu, ticaret için (kısaca yönetimde) ve hatta bir tüccar ekibinde size büyük para teklif edildiğinde.
böyle kurtulmak için ördek, "pipsouvshik" tipi ....))) bağlantı neredeyse anında kesilir)))
audi çalışırken:
Evet)))
Yani cezbedildiğinde ciddi bir ofis size bir durum vermeyeceğinden 1-2 enstrüman alım-satım sinyalleri ile alım satımları için bir test süresi talep ediyorsunuz.