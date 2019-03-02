FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1285

Lesorub :

4400'den olabilir mi?


44 ise, daha fazla alacak mısınız yoksa sözde “düşüş” sizi rahatsız mı ediyor?)
 
stranger :
Lesorub :

Sözde "çekilme" tarafından gerçekten rahatsız oldum ...


Sonra bambu dumanı)))
 
Lesorub :

Audi, pound, euro hakkında konuşalım, yoksa çöpü tekrar kulübeye götürürsünüz)))

 

audi çalışırken:

ayrıca:


 
Lesorub :

_new-rena :

beklemek. karıştırma. onlara para taşımak için - bahsettiğiniz şey bu, ama ben başka bir şeyden bahsediyorum - bu, ticaret için (kısaca yönetimde) ve hatta bir tüccar ekibinde size büyük para teklif edildiğinde.

böyle kurtulmak için ördek, "pipsouvshik" tipi ....))) bağlantı neredeyse anında kesilir)))

Hiçbir yere ya da taşıyacak hiçbir şeye gitmiyorum, neye ihtiyacım olduğunu biliyorum
Lesorub :

Evet)))

 
stranger :
Yani cezbedildiğinde ciddi bir ofis size bir durum vermeyeceğinden 1-2 enstrüman alım-satım sinyalleri ile alım satımları için bir test süresi talep ediyorsunuz.
Ve test için onlardan borç para alın, böylece uzun süre transferler hakkında endişelenmeyin
